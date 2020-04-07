بعد قرار منع التجول 24 ساعة في عدد من المدن .. النقل تؤكد استمرار الأنشطة المستثناة

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أكدت وزارة النقل استمرار الأنشطة المستنثناة من قرار منع التجول لمدة 24 ساعة في عدد من المدن والمحافظات بهدف الحد من انتشار فايروس كورونا ” كوفيد – 19 “، وهي نقل البضائع والطرود، والتخليص الجمركي، والمستودعات والمخازن، والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد للقطاع الصحي والقطاع الغذائي، وتشغيل الموانئ.

وأكد معالي وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر أن المنظومة سوف تواصل أعمالها من خلال الأنشطة المستثناة،بهدف توفير الخدمات للمواطنين والمقيمين خلال هذه الفترة لضمان كفاءة عمل سلاسل الإمداد لمختلف الأنشطة وبوجه خاص للأدوية والمعدات الطبية ومواد التموين .

يذكر أن وزارة الداخلية أعلنت مساء أمس منع التجول على مدار الـساعة يومياً في كل من ( الرياض – تبوك – الدمام – الظهران – الهفوف)، وكذلك في أرجاء محافظات ( جدة – الطائف – القطيف – الخبر ).