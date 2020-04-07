احدث الأخبار

شفاء حالتين جديدتين من كورونا في الكويت
أبرز المواد
 بعد قرار منع التجول 24 ساعة في عدد من المدن .. النقل تؤكد استمرار الأنشطة المستثناة
أبرز المواد
 سفير المملكة لدي البحرين: تسيير حافلات مجدولة لنقل المواطنين العالقين إلى المنطقة الشرقية
أبرز المواد
 من اليوم.. المغرب: ارتداء الكمامات إجباريًّا ووفيات كورونا ترتفع إلى 80
أبرز المواد
 الصحة العالمية: الكمامات ليست «حلاً سحرياً» للوقاية من كورونا
أبرز المواد
 الصين ترفع آخر القيود عن مدينة “ووهان” بؤرة تفشي كورونا
أبرز المواد
 الرئيس الفرنسي يطالب إيران بالامتناع عن مخالفة الاتفاق النووي
أبرز المواد
 بالخطوات.. كيفية تعديل راتب أو دخل المستفيد من دعم برنامج «حساب المواطن»
أبرز المواد
 45 حالة وفاة بكورونا في أستراليا والإصابات 5844
أبرز المواد
 آفي شيفمان مراهق يصنع الملايين من كورونا
أبرز المواد
 «البريد» يوضح حقيقة ارتباط إثبات «العنوان الوطني» للخروج أثناء منع التجول
أبرز المواد
 مكة: مداهمة الحلقة المركزية بمشاركة البلدية والدوريات الأمنية
أبرز المواد
شفاء حالتين جديدتين من كورونا في الكويت

شفاء حالتين جديدتين من كورونا في الكويت

أبرز المواد
بعد قرار منع التجول 24 ساعة في عدد من المدن .. النقل تؤكد استمرار الأنشطة المستثناة

بعد قرار منع التجول 24 ساعة في عدد من المدن .. النقل تؤكد استمرار الأنشطة المستثناة

أبرز المواد
سفير المملكة لدي البحرين: تسيير حافلات مجدولة لنقل المواطنين العالقين إلى المنطقة الشرقية

سفير المملكة لدي البحرين: تسيير حافلات مجدولة لنقل المواطنين العالقين إلى المنطقة الشرقية

أبرز المواد
من اليوم.. المغرب: ارتداء الكمامات إجباريًّا ووفيات كورونا ترتفع إلى 80

من اليوم.. المغرب: ارتداء الكمامات إجباريًّا ووفيات كورونا ترتفع إلى 80

أبرز المواد

شفاء حالتين جديدتين من كورونا في الكويت

شفاء حالتين جديدتين من كورونا في الكويت
http://almnatiq.net/?p=850976
المناطق_واس

سجّلت الكويت اليوم شفاء حالتين جديدتين من المصابين بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت إلى 105 حالات.
وأفاد وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح بأن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء هاتين الحالتين من فيروس كورونا وسيتم نقلهما إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجهما من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

روابط ذات صلة

بعد قرار منع التجول 24 ساعة في عدد من المدن .. النقل تؤكد استمرار الأنشطة المستثناة

بعد قرار منع التجول 24 ساعة في عدد من المدن .. النقل تؤكد استمرار الأنشطة المستثناة
سفير المملكة لدي البحرين: تسيير حافلات مجدولة لنقل المواطنين العالقين إلى المنطقة الشرقية

سفير المملكة لدي البحرين: تسيير حافلات مجدولة لنقل المواطنين العالقين إلى المنطقة الشرقية
من اليوم.. المغرب: ارتداء الكمامات إجباريًّا ووفيات كورونا ترتفع إلى 80

من اليوم.. المغرب: ارتداء الكمامات إجباريًّا ووفيات كورونا ترتفع إلى 80

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*