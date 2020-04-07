شفاء حالتين جديدتين من كورونا في الكويت

المناطق_واس

سجّلت الكويت اليوم شفاء حالتين جديدتين من المصابين بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت إلى 105 حالات.

وأفاد وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح بأن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء هاتين الحالتين من فيروس كورونا وسيتم نقلهما إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجهما من المستشفى خلال اليومين المقبلين.