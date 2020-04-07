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الأمير فيصل بن مشعل يصدر قراراً بتعديلات هيكلية بديوان إمارة منطقة القصيم

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الأمير فيصل بن مشعل يصدر قراراً بتعديلات هيكلية بديوان إمارة منطقة القصيم

الأمير فيصل بن مشعل يصدر قراراً بتعديلات هيكلية بديوان إمارة منطقة القصيم
http://almnatiq.net/?p=850988
المناطق_بريدة

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , اليوم , جملة من القرارات الهيكلية في ديون إمارة المنطقة والمشتملة على الغاء الإدارة العامة للمتابعة والإدارة العامة للتخطيط والتطوير , وإنشاء وحدة التميز المؤسسي , والتي تأتي تعزيزاً لإجراء مزيداً من التنظيمات الهيكلية والإدارية بديوان الإمارة والتي تأتي تنفيذاً لما صدر عن مجلس الوزراء بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ.

حيث تضمن القرار نقل النشاط المتعلق بالإدارة العامة للمتابعة والمشتمل على الحملات التفتيشية ومراقبة سير العمل وفحص الشكاوى إلى إدارة المراجعة الداخلية , ونقل النشاط المتعلق بالتحقيقات الأولية إلى الإدارة العامة للمستشارين والتي تمارس الشؤون القانونية , ونقل النشاط المتعلق بمراقبة انتظام دوام الموظفين إلى إدارة الموارد البشرية .

كما جرى نقل النشاط المتعلق بالإدارة العامة للتخطيط والتطوير , والمتعلق بتطوير وتدريب الموارد البشرية إلى إدارة الموارد البشرية , ونقل النشاط المتعلق بالتطوير التنظيمي إلى وحدة التميز المؤسسي .

وشدد سمو الأمير فيصل بن مشعل على أهمية انتهاج مبدأ التطوير المستمر لتقديم خدمات عالية الأداء ووفق توجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ في كل مجال يساهم في رفع سقف الطموحات لتقديم خدمة أفضل , داعياً المولى عز وجل أن يوفق لما فيه خير الوطن والمواطن , وأن يوفق الجميع لكل خير.

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