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100 ساعة تدريبية للتطوير المهني في تعليم القصيم

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100 ساعة تدريبية للتطوير المهني في تعليم القصيم

100 ساعة تدريبية للتطوير المهني في تعليم القصيم
http://almnatiq.net/?p=850996
المناطق_بريدة
أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم ممثلة بإدارتي التدريب والابتعاث في قطاعي البنين والبنات حزمة من البرامج التدريبية (التدريب عن بعد) عبر قاعات تدريب افتراضية من خلال برنامج “زوم”، لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية، وذلك ضمن برامج التطوير المهني التعليمي.

حيث بلغت الدورات التدريبية المقدمة في قطاعي البنين والبنات 27 دورة تدريبية في مجالات متنوعة تربوية وتعليمية وتقنية، كالتدريس الفعال، وخصائص النمو، ونظريات التعلم، ومقدمة في الأمن السيبراني، ولماذا نُعلِّم؟، ودمج مهارة التفكير في التعليم، والتقويم للتعلم، وإدارة الوقت، والتعامل مع جيل التقنية، والتقنية والعلاقات الأسرية، والتدريس التأملي، وتصميم الاستبانات التفاعلية، وقواعد تصميم الوسائط المتعددة، واستراتيجية الرحلات المعرفية عبر الويب، وتطبيقات دمج التقنية بالتعليم، والفهم القرائي، وبوابة المستقبل (لقائدات ومعلمات ومسؤولات التحول مدارس بوابة المستقبل)، ويقدم تلك الدورات 18 مدربًا ومدربة وبعدد ساعات لامست الـ100 ساعة تدريبة.
وبحسب مدير إدارة التدريب والابتعاث بتعليم القصيم “بنين” محمد الربيش أن هذه البرامج التدريبية تهدف إلى تقديم تطوير مهني لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية بما يتناسب مع احتياجات الميدان التعليمي التي تخدم هذه الفترة وتنفذ عن بعد ، مؤكدًا بأن ذلك يأتي حرصًا من الإدارة العامة على تطوير المهارات وتجويد الأداء؛ بهدف الارتقاء بالكفاءات الإنتاجية.

فيما أهابت مديرة إدارة التدريب والابتعاث بتعليم القصيم “بنات” بشرى العنزي بجميع الفئات المستهدفة بضرورة الالتحاق بالدورات التدريبية؛ لتحقيق الأهداف المنشودة منها، والاستفادة من خطة التدريب الإلكتروني للإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم مشيرة إلى أنه يتوقع أن يتخطى عدد المستفيدين والمستفيدات من البرامج المقدمة الـ2000 متدرب ومتدربة.

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