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وزراء طاقة مجموعة العشرين يعقدون مؤتمرا بالفيديو الجمعة

وزراء طاقة مجموعة العشرين يعقدون مؤتمرا بالفيديو الجمعة
http://almnatiq.net/?p=851000
المناطق- رويترز

قالت وكالة رويترز اليوم إن وثيقة داخلية اطلعت عليها أفادت أن وزراء طاقة مجموعة العشرين سيعقدون اجتماعا استثنائيا بالفيديو يوم الجمعة “لضمان استقرار سوق الطاقة”.
وحسب رويترز ينعقد المؤتمر بين الساعة 1200 و1240 بتوقيت جرينتش يوم الجمعة وسيأتي عقب اجتماع افتراضي آخر يوم الخميس لمنظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا ومنتجين آخرين لبحث خفض الإنتاج.
وقالت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز أمس الاثنين إن من المرجح أن يتوصل المنتجون إلى اتفاق على خفض الإنتاج في اجتماع الخميس لكن ذلك لن يتحقق إلا إذا شاركت الولايات المتحدة في تلك الجهود.

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