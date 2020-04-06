أمير الباحة يطلع على جهود شركة المياه الوطنية في تلبية احتياجات المنطقة من المياه

‫⁧وأكد سموه خلال الاجتماع على أهمية توفر خدمات المياه لأهالي منطقة الباحة والعمل على مواصلة القدرة التشغيلية بمايلبي احتياجات المنطقة مع ما نشهده من اجراءات واحترازات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، في ظل توجيهات القيادة الرشيدة – اعزها الله – ودعمها لخدمات المياه ولكل ما من شأنه تحقيق راحة ورفاهية المواطن ،

واستمع سمو أمير منطقة الباحة لشرح مفصل من المهندس العمري عن كميات المياه التي يتم ضخها لمنطقة الباحة ومحافظاتها والمراكز التابعة لها ، مشيراً إلى أنه يتم ضخ اكثر من 739 ألف متر مكعب من المياه أسبوعيًا ، وبلغت عدد الاختبارات نحو 1727 في الأسبوع ، بينما بلغ عدد رحلات الصهاريج الأسبوعية نحو 6333 ، إلى جانب تنفيذ 813 عملية ميدانية .

واستعرض لسموه آلية العمل والخطط التشغيلية للمياه بالمنطقة التي تتم من خلال فرق عمل و لجان تم تشكيلها على مختلف المستويات بشركة المياه الوطنية للقيام بجميع التدابير و الإجراءات التي تضمن الاستعداد التام و العمل المستمر لضمان تقديم المياه لمنطقة الباحة .

وأشاد الأمير حسام بن سعود بالخطط التشغيلية التي تنفذها الشركة الوطنية للمياه ممثلة بالادارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة لتوفير كميات المياه التي تحتاجها المنطقة ، سائلاً سموه الله العلي القدير أن يديم على هذا الوطن امنه واستقرارها .