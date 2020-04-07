” إيثار” تشارك في الحملة الوطنية “مجتمع واعي” لمكافحة كورونا

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تشارك الجمعية الخيرية السعودية لتنشيط التبرع بالأعضاء بالمنطقة الشرقية “إيثار” في الحملة الوطنية تحت شعار “مجتمع واعي” والتي تتطلقها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة الصحة ومجلس الجمعيات الأهلية على مستوى المملكة وبإشراف فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية وذلك تنسيقا للجهود المبذولة والمبادرات المقدمة من الجمعيات ولتوثيق أعمالها خلال هذه الفترة التي تكافح فيه بلادنا الغالية وكافة بلدان العالم جائحة كورونا ( GOVID-19).

ومن بين تلك الأعمال التي شاركت فيها جمعية “إيثار” مبادرة علمية لعقد محاضرات أونلاين للتوعية بفيروس كورونا المستجد تحت عنوان (كوفيد-19، القصور العضوي ونجاة المريض).

حيث تسعى هذه الندوة للتوعية باتباع التعليمات عن مخاطر فيروس كورونا المستجد وطرق الوقاية منه وذلك من خلال حملاتها التوعوية عبر موقعها الإلكتروني وقنواتها في كافة وسائل التواصل الاجتماعي لكافة المستفيدين من خدمات الجمعية، بالإضافة إلى تنظيمها لأول منتدى إلكتروني طبي للحديث عن كورونا ورعاية مرضى القصور العضوي وزراعة الأعضاء، وهذه المبادرة تتيح مشاركة الخبرات من كافة أنحاء العالم للوقوف على مستجدات مكافحة الفيروس، ونتطلع الجمعية لأن تكون مصدرا موثوقاً للمعلومات العلمية الصحيحة بشكل آمن في ظل الظروف الحالية، ويقوم كل متحدث بطرح عرض تقديمي في إحدى الموضوعات المتعلقة بالمبادرة، ومن ثم تتاح الفرصة للحضور لطرح الأسئلة والنقاش.

كما تشارك ” إيثار” بمبادرة تنشط التبرع بالدم في المنطقة الشرقية وبالتعاون مع المختبر الاقليمي وبنك الدم بالدمام ومستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام وبنك الدم بمستشفى الهيئة الملكية بالجبيل، حيث يقوم فريق إيثار للتبرع بالدم بالتواصل والتنسيق بموعد التبرع بالجمعية لضمان السهولة و الأمان وفق سياسة مكافحة العدوى حرصا على سلامة المتبرعين .

وأكدت المدير التنفيذي للجمعية وعد شراحيلي بأن الجمعية تسعى بمتابعة من مجلس إدارتها للمشاركة في كافة الفعاليات والأنشطة لنشر الرسائل التوعوية الصحية لصدارة من وزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا وتوعية كافة المستفيدين من الجمعية عن طريق إرسال الرسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي والحسابات الرسمية للجمعية .