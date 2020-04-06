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4913 أسرة تستفيد من مبادرات بر الأحساء للمتضررين من جائحة كورونا

4913 أسرة تستفيد من مبادرات بر الأحساء للمتضررين من جائحة كورونا

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4913 أسرة تستفيد من مبادرات بر الأحساء للمتضررين من جائحة كورونا

4913 أسرة تستفيد من مبادرات بر الأحساء للمتضررين من جائحة كورونا
http://almnatiq.net/?p=851010
المناطق_الأحساء

أطلقت جمعية البر بالأحساء مبادرة (احنا وياكم) والتي تعد إحدى المبادرات المجتمعية التي تطلقها الجمعية لإتاحة مساهمة المجتمع في مساعدة الأسر المتوقع تضررها من إجراءات الحد من انتشار فايروس كورونا مثل باعة المحلات الصغيرة والأسر المنتجة واستفاد منها 4913 أسرة مستفيدة من الجمعية من بينهم 913 أسرة تم تسجيلها مؤخرا بسبب جائحة كورونا.

وأكد مدير إدارة الشراكات والإعلام بجمعية البر بالأحساء بأنّ الجمعية تحرص على إشراك المجتمع في دعم الأسر المتوقع تضررها بعد إغلاق المحلات الصغيرة والأمر بمنع التجول بعد الساعة 7 مساء، حيث أقرت الجمعية في أحد اجتماعاتها -عن بُعْد- مع أعضاء الهيئة الإدارية إطلاق مبادرة (احنا ويّاكم) وحددت قيمة سهم المشاركة بـ 100 ريال يتم إيداعها في حسابات الجمعية البنكية، أو عن طريق متجر البرّ الالكتروني، كما حدّدت الجمعية مبلغ 500 ريال قيمةً لسلة غذائية متكاملة تستفيد منها أسرة واحدة.

وأضاف البوسيف بأن أكثر من 2500 أسرة استفادات من المساعدات العينية عن طريق نظام منافذ، وتأمين مساعدات نقدية لأكثر من 1500 أسرة عن طريق تغذية نظام البركة بتكلفة إجمالية تجاوزت 2 مليون ريال.

ونوه البوسيف بأن الجمعية مستمرة في مبادرتي (احنا وياكم) و (كلنا مسؤول) لكي يستفيد أكبر عدد ممكن من أبناء الاحساء المتوقع تضررهم بسبب تداعيات فايروس كورونا، مشيدا بتكاتف الإعلاميين والإعلاميات وأبناء المجتمع الغير مستغرب مع هذه المبادرات المجتمعية.

من جهته أكد أمين عام الجمعية المهندس صالح بن عبدالمحسن ال عبدالقادر بأن الجمعية ماضية في إطلاق المبادرات المجتمعية التي تسعى من خلالها لإشراك أبناء المجتمع للمساهمة في أعمال البر والخير لدعم كل أسرة متوقع تضررها في أي جانب من جوانب الحياة.

مشيرا بأن مبادرة (احنا وياكم) تأتي ضمن حملة “مجتمع واعي” التي دشّنها صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية حفظه الله والتي أطلقتها مؤخرا وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كما ان الجمعية لم تتوقف من عقد الاجتماعات الدورية عن بعد مع أعضاء الهيئة الإدارية ومدراء المراكز التابعة لها لبحث كافة المستجدات الذي يشهده المجتمع ومد يد العون مباشرة لكل محتاج، حيث تم تسجيل 913 أسرة جديدة من المتأثرين بالإجراءات الاحترازية من تداعيات فايروس كورونا وجاري مباشرة مساعداتهم عن طريق المراكز التابعة للجمعية وذلك ضمن مبادرة (مجتمع واعي) والتي أطلقت برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز ال سعود أمير المنطقة الشرقية.

من جهة أخرى شكر ال عبدالقادر الجهات المانحة والمؤسسات الخيرية على مشاركتها ودعمها لعدد من مبادرات الجمعية في ظل هذه الظروف، وكما شكر الاعلامين والإعلاميات نظير تفاعلهم مع مبادرات الجمعية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك تفاعل أبناء المجتمع عن طريق قروبات الواتساب والتي كان لها الأثر في دعم عدد كبير من الأٍسر.

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