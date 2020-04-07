الاتحاد الدولي لتنس الطاولة: بطولة العالم ستقام مابين سبتمبر وأكتوبر 2020

المناطق - وكالات

أعلن الاتحاد الدولي لتنس الطاولة اليوم ، أن بطولة العالم في مدينة بوسان الكورية الجنوبية ستقام مابين سبتمبر وأكتوبر من العام الجاري ، بعد أن تأجلت بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد – 19).

وأوضح الاتحاد ، أن الأمر سيتوقف على التطورات المتعلقة بأزمة الوباء العالمي ، مؤكداً أن الأولوية لصحة وسلامة اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والجماهير .

وكان من المقرر أن تقام بطولة العالم للتنس في أوآخر مارس الماضي ، قبل أن يقرر الاتحاد الدولي تأجيل جميع فعاليات التنس حتى 30 من شهر يونيو القادم .