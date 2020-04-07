احدث الأخبار

الاتحاد الدولي لتنس الطاولة: بطولة العالم ستقام مابين سبتمبر وأكتوبر 2020
أبرز المواد
 ” إيثار” تشارك في الحملة الوطنية “مجتمع واعي” لمكافحة كورونا
المنطقة الشرقية
 أمير الباحة يطلع على جهود شركة المياه الوطنية في تلبية احتياجات المنطقة من المياه
منطقة الباحة
 4913 أسرة تستفيد من مبادرات بر الأحساء للمتضررين من جائحة كورونا
المنطقة الشرقية
 وزراء طاقة مجموعة العشرين يعقدون مؤتمرا بالفيديو الجمعة
أبرز المواد
 سعر نفط خام القياس العالمي يرتفع بنسبة 2.27 %
أبرز المواد
 سعر الذهب في التعاملات الفورية يرتفع بنسبة 1.67 %
أبرز المواد
 100 ساعة تدريبية للتطوير المهني في تعليم القصيم
منطقة القصيم
 أفغانستان تسجل 56 حالة جديدة من كورونا
أبرز المواد
 الأمير فيصل بن مشعل يصدر قراراً بتعديلات هيكلية بديوان إمارة منطقة القصيم
أبرز المواد
 كوريا الجنوبية تسجل معدل إصابات متدنيًا بكورونا لليوم الثاني
أبرز المواد
 “الصحة” تحدِّث موقع حالات كورونا: 147 حالة جديدة .. والإجمالي يرتفع إلى 2752‏
أبرز المواد
الاتحاد الدولي لتنس الطاولة: بطولة العالم ستقام مابين سبتمبر وأكتوبر 2020

الاتحاد الدولي لتنس الطاولة: بطولة العالم ستقام مابين سبتمبر وأكتوبر 2020

أبرز المواد
” إيثار” تشارك في الحملة الوطنية “مجتمع واعي” لمكافحة كورونا

” إيثار” تشارك في الحملة الوطنية “مجتمع واعي” لمكافحة كورونا

المنطقة الشرقية
أمير الباحة يطلع على جهود شركة المياه الوطنية في تلبية احتياجات المنطقة من المياه

أمير الباحة يطلع على جهود شركة المياه الوطنية في تلبية احتياجات المنطقة من المياه

منطقة الباحة
4913 أسرة تستفيد من مبادرات بر الأحساء للمتضررين من جائحة كورونا

4913 أسرة تستفيد من مبادرات بر الأحساء للمتضررين من جائحة كورونا

المنطقة الشرقية

الاتحاد الدولي لتنس الطاولة: بطولة العالم ستقام مابين سبتمبر وأكتوبر 2020

الاتحاد الدولي لتنس الطاولة: بطولة العالم ستقام مابين سبتمبر وأكتوبر 2020
http://almnatiq.net/?p=851019
المناطق - وكالات

أعلن الاتحاد الدولي لتنس الطاولة اليوم ، أن بطولة العالم في مدينة بوسان الكورية الجنوبية ستقام مابين سبتمبر وأكتوبر من العام الجاري ، بعد أن تأجلت بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد – 19).
وأوضح الاتحاد ، أن الأمر سيتوقف على التطورات المتعلقة بأزمة الوباء العالمي ، مؤكداً أن الأولوية لصحة وسلامة اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والجماهير .
وكان من المقرر أن تقام بطولة العالم للتنس في أوآخر مارس الماضي ، قبل أن يقرر الاتحاد الدولي تأجيل جميع فعاليات التنس حتى 30 من شهر يونيو القادم .

روابط ذات صلة

وزراء طاقة مجموعة العشرين يعقدون مؤتمرا بالفيديو الجمعة

وزراء طاقة مجموعة العشرين يعقدون مؤتمرا بالفيديو الجمعة
سعر نفط خام القياس العالمي يرتفع بنسبة 2.27 %

سعر نفط خام القياس العالمي يرتفع بنسبة 2.27 %
سعر الذهب في التعاملات الفورية يرتفع بنسبة 1.67 %

سعر الذهب في التعاملات الفورية يرتفع بنسبة 1.67 %

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*