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اليابان تعلن حالة الطوارئ لمواجهة كورونا

اليابان تعلن حالة الطوارئ لمواجهة كورونا
http://almnatiq.net/?p=851022
المناطق - الرياض

أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اليوم حالة الطوارئ في محاولة لاحتواء الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في المراكز السكانية الرئيسة، وكشف النقاب عن حزمة تحفيز وصفها بأنها من بين الأكبر في العالم لتخفيف حدة التداعيات الاقتصادية.
وأعلن آبي حالة الطوارئ في العاصمة طوكيو وست مقاطعات أخرى تضم حوالي 44 في المئة من سكان اليابان لمدة شهر واحد تقريبًا.
وقال أمام البرلمان في وقت سابق “لقد قررنا إعلان حالة الطوارئ لأننا رأينا أن الانتشار السريع لفيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد سيكون له تأثير هائل على الأرواح والاقتصاد “، مضيفًا أن حكومته ستنهي اللمسات الأخيرة على حزمة التحفيز التي تبلغ قيمتها 108 تريليونات ين (990 مليار دولار)، أي ما يعادل 20 بالمئة من الناتج الاقتصادي الياباني، لتخفيف أثر الوباء.

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