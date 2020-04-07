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“هدف” يحدد اليوم الـ 28 من كل شهر موعدا لصرف دعم مبادرة دعم التوظيف

“هدف” يحدد اليوم الـ 28 من كل شهر موعدا لصرف دعم مبادرة دعم التوظيف
http://almnatiq.net/?p=851025
المناطق - الرياض

حدد صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” اليوم الـ 28 من كل شهر ميلادي موعدًا لصرف دعم مبادرة “دعم التوظيف” للمنشآت المستفيدة من المبادرة، مبينًا أنه سيتم إيداع مبلغ الدعم في الحساب البنكي للمنشأة، بشكل آلي بعد التحقق من توفر ضوابط الدعم لدى الموظف المدعوم، دون الحاجة لرفع فواتير شهرية من قبل المنشأة.
وتدعم المبادرة، جميع الوظائف والمهن؛ حتى المهن التي صدر عليها قرارات توطين، وتستطيع جميع منشآت القطاع الخاص الاستفادة من المبادرة، لدعم أجور السعوديين والسعوديات الذين تم توظيفهم، من تاريخ 1يوليو 2019، ما لم تكن المنشأة موقفه لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أو الصندوق.
ويبدأ الدعم من نسبة 30% وحتى 50% من الأجر الشهري للموظف لمدة سنتين، ويشمل من تم توظيفهم بعد بداية يوليو 2019 ” بأثر رجعي” ، وكذلك التوظيف الجديد والمستقبلي، على أن يتراوح أجر الموظف المدعوم بين 4000 و 15 ألف ريال.
وتحصل المنشآت على دعم إضافي بنسبة 10 % عند توظيف الإناث، والأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في المدن غير الرئيسية، وفي المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لكل من الفئات المذكورة على ألا يتجاوز الحد الأقصى للدعم 50% من الأجر الشهري للموظف، أو 3000 ريال، أيهما أقل.
ويُمكن لمنشآت القطاع الخاص التسجيل إلكترونيًا والاستفادة من المبادرة، من خلال الدخول إلى صفحة المبادرة على البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عبر الرابط :
https://www.taqat.sa/web/guestemployer/employment-subsidy-program ، وتفعيل “برنامج دعم التوظيف”، ثم إنشاء طلب دعم جديد، وإضافة بيانات الطلب والموظفون المراد دعمهم، ثم حفظ الطلب وإرسال المعلومات؛ ليتم بعدها استلام الطلب من قبل الصندوق والتأكد من استيفاء المنشأة للضوابط وتقديم الدعم لها.

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