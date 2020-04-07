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شاهد.. البحرية الأمريكية تقيل قبطان حاملة طائرات رفض الالتزام بالأوامر وأعلن إصابة العشرات بكورونا

شاهد.. البحرية الأمريكية تقيل قبطان حاملة طائرات رفض الالتزام بالأوامر وأعلن إصابة العشرات بكورونا
http://almnatiq.net/?p=851028

أقيل قبطان حاملة الطائرات الأمريكية “يو اس اس ثيودور روزفلت” من منصبه بعد قوله إن البحرية الأمريكية لم تفعل ما يكفي لوقف تفشي فيروس كورونا على متن السفينة.

ووجّه القبطان بريت كروزير رسالة إلى رؤسائه حثهم فيها على التحرك للحؤول دون موت قوات أمريكية، خارج إطار الحرب.

لكن القائم بأعمال قائد البحرية الأمريكية، توماس مودلي، قال إن القبطان “أبدى رأياً ضعيفاً للغاية”.

وتشير التقارير إلى أن ما لا يقل عن 100 شخص على متن السفينة أصيبوا الفيروس.

ماذا قال القائم بأعمال القوات البحرية الأمريكية؟
أبلغ مودلي الصحفيين يوم الخميس أن الكابتن كروزير تم فصله بسبب تسريب الرسالة إلى وسائل الإعلام.

وقال إن الرسالة “خلقت انطباعاً بأن البحرية لم ترد على أسئلته”.

ويجري حالياً عزل أفراد طاقم السفينة غير المصابين، وهم أكثر من 4 آلاف شخص، في غوام.

يأتي ذلك بعد أن صرحت حاكمة إقليم الجزيرة الأمريكية في غرب المحيط الهادئ أنهم يمكنهم البقاء طالما لم يكن لديهم أي تفاعل مع السكان المحليين.

وكان الحاكمة قالت سابقاً إنه سيتم نقل الأفراد غير المصابين بالفيروس على متن حاملة الطائرات إلى فنادق أو إلى الحجر الصحي في قاعدة بحرية.

وحتى الآن، لا يُسمح للبحارة بالابتعاد عن رصيف القاعدة البحرية في الجزيرة.

حذر كروزير البنتاغون من أن التفشي على متن سفينته “يتسارع” لأن أفراد الطاقم كانوا يعيشون في أماكن ضيقة.

وجاء في الرسالة المؤلفة من أربع صفحات بتاريخ 30 مارس/أذار الماضي “لسنا في حالة حرب. لا ضرورة لأن يموت البحارة”.

وكان القبطان كروزير دعا إلى “إجراء حاسم”، قائلاً إنه يجب إخراج البحارة غير المصابين من السفينة وعزلهم.

وتم نشر الرسالة في وقت لاحق من قبل صحيفة “سان فرانسيسكو كرونيكل”.

ماذا كان رد الفعل؟
قال القادة الديمقراطيون للجنة القوات المسلحة بمجلس النواب في بيان “بينما كان القبطان كروزير خارج نطاق القيادة بشكل واضح، فإن إقالته في هذه اللحظة الحرجة … هي خطوة مزعزعة للاستقرار من المرجح أن تعرض أعضاء خدمتنا لخطر أكبر، تعرض استعداد أسطولنا للخطر”.

“إن إلقاء الضابط القائد في البحر دون تحقيق شامل لن يحل الأزمة المتصاعدة على متن يو إس إس ثيودور روزفلت”.

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