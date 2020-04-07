وزير الخارجية البريطاني يدير شؤون بلاده في غياب رئيس الوزراء

قال وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف إن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب سيدير شؤون البلاد خلال فترة وجود رئيس الوزراء بوريس جونسون في العناية المركزة.

وأضاف في تصريح له اليوم أن أي قرار بشأن رفع القيود الخاصة بفيروس كورونا المستجد لن يتأجل وسيتخذه وزير الخارجية البريطاني في غياب رئيس الوزراء البريطاني.