بعد الفيديو المتداول.. شرطة الرياض تطيح بـ 53 مخالفا لنظام الإقامة والعمل بحي المهدية

المناطق - الرياض

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، أنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول ويظهر من خلاله مجموعة من المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل، باتخاذهم الكهوف والتصدعات الجبلية الوعرة بحي المهدية غربي العاصمة الرياض أوكاراً للاختباء، فقد تم الوقوف على تلك المواقع والقبض على (53) مخالفاً لنظام الإقامة، جميعهم من الجنسية الأثيوبية، واتخذت بحقهم كافة الإجراءات النظامية.