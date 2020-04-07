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مؤسسة النقد توجه البنوك وشركات التمويل بقبول الصكوك العقارية الإلكترونية

مؤسسة النقد توجه البنوك وشركات التمويل بقبول الصكوك العقارية الإلكترونية
http://almnatiq.net/?p=851052
المناطق - واس

وجهت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” البنوك وشركات التمويل بقبول الصكوك العقارية الإلكترونية من ملاك العقارات، وعدم مطالبتهم بالأصل للحالات المشمولة بخدمة بيع العقار ونقل ملكيته إلكترونياً، مع التحقق منها عبر منصة “واثق” أو بوابة وزارة العدل “ناجز”.
وأوضحت مؤسسة النقد في تعميم للبنوك وشركات التمويل العاملة في المملكة , أن التوجيه جاء إشارة إلى إطلاق وزارة العدل خدمة بيع العقار ونقل ملكيته إلكترونياً دون الحاجة إلى مراجعة كتابات العدل أو الموثقين، وفقاً للضوابط المشار إليها في شروط وضوابط الخدمة، وكذلك خدمة الصك العقاري الإلكتروني، بهدف الاستغناء عن طباعة الصكوك ورقياً، والاكتفاء بحفظ معلوماتها.

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