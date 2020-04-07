شرطة الرياض تقبض على مواطناً أحضر حلّاقا وجزاراً لمقر إقامته

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري، أن المتابعة الأمنية لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وفقاً للقرارات الصادرة للحد من تفشي جائحة فيروس “كورونا” المستجد (covid-19)، أسفرت – بفضلٍ من الله – عن القبض على ( مواطن في العقد الثالث من العمر ) لإحضاره حلّاقا وجزاراً لمقر إقامته بمدينة الرياض، وتوثيق ذلك ونشره بمقطع فيديو تم رصده عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقد جرى إيقافه لإحالته لفرع النيابة العامة لاستكمال كافة الإجراءات النظامية بحقه.
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