شرطة الرياض تقبض على مواطناً أحضر حلّاقا وجزاراً لمقر إقامته

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صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري، أن المتابعة الأمنية لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وفقاً للقرارات الصادرة للحد من تفشي جائحة فيروس “كورونا” المستجد (covid-19)، أسفرت – بفضلٍ من الله – عن القبض على ( مواطن في العقد الثالث من العمر ) لإحضاره حلّاقا وجزاراً لمقر إقامته بمدينة الرياض، وتوثيق ذلك ونشره بمقطع فيديو تم رصده عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقد جرى إيقافه لإحالته لفرع النيابة العامة لاستكمال كافة الإجراءات النظامية بحقه.