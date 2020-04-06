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الرئيس العام لشؤون الحرمين يشارك في أعمال تعقيم وتنظيف المسجد النبوي وساحاته

الرئيس العام لشؤون الحرمين يشارك في أعمال تعقيم وتنظيف المسجد النبوي وساحاته
http://almnatiq.net/?p=851058
المناطق - واس

شارك معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أمس, في أعمال تعقيم المسجد النبوي وساحاته, وذلك في إطار تفقده للأعمال والجهود التي يجري تطبيقها للوقاية من فيروس كورونا.
ونوّه معاليه بمجمل الإجراءات الاحترازية التي تنفّذها وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي والجهات الحكومية الأخرى, وتطبيق جميع الإجراءات الصحية الاحترازية اللازمة, مؤكداً أن ذلك يأتي امتداداً للجهود التي توليها قيادة هذه البلاد المباركة للعناية بالحرمين الشريفين, ورعاية قاصديهما والعمل على وقايتهم – بمشيئة الله – من كل ضرر.
وفي السياق ذاته, وجّه معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتطوير إدارة العمليات بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي إلى إدارة “العمليات والتحكم والسيطرة”, إضافة إلى تطوير وحدة الطوارئ بالوكالة إلى “إدارة الطوارئ والكوارث والأزمات”, وذلك في ظل الأوضاع الراهنة المتعلقة بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

 

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