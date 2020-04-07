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“هدف” يودع 23 مليون ريال في حسابات 9138 معلماً ومعلمة في المدارس الأهلية

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“هدف” يودع 23 مليون ريال في حسابات 9138 معلماً ومعلمة في المدارس الأهلية

“هدف” يودع 23 مليون ريال في حسابات 9138 معلماً ومعلمة في المدارس الأهلية
http://almnatiq.net/?p=851069
المناطق - الرياض

أودع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) 22.8 مليون ريال في حسابات المستفيدين من برنامج دعم المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية البالغ عددهم 9138 معلم ومعلمة، وذلك عن شهر مارس 2020م.

وقد تمت إجراءات صرف الدعم في وقتها المحدد وبصورة مؤتمتة بالكامل.

وكان صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” قد دشن برنامج دعم رواتب المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية في شوال 1432 هـ، وذلك تنفيذاً للأمر الملكي الكريم رقم أ/121 وتاريخ 02/07/ 1432 هـ. لمدة 5 سنوات ،ويهدف البرنامج إلى زيادة رواتب المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية بحيث يبدأ بخمسة آلاف ريال مضافاً إليه 600 ريال بدل نقل، ويدعم الصندوق (50%) من الراتب.

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