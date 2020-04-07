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شرطة منطقة مكة المكرمة تقبض على مواطن قدم الشاي بطريقة مشينة

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شرطة منطقة مكة المكرمة تقبض على مواطن قدم الشاي بطريقة مشينة

شرطة منطقة مكة المكرمة تقبض على مواطن قدم الشاي بطريقة مشينة
http://almnatiq.net/?p=851080
المناطق - واس

صّرح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد عبدالوهاب الغامدي، أنهُ بالإشارة إلى الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر من خلاله شخص يقوم بتعبئة كوب شاي من ماء المرحاض، ويعرضه لزوجته للشرب منه بأسلوب تشمئز منه الأنفس، ونشره دون اكتراث بالعواقب وخطورة أثر ذلك على من يشاهده، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية – بفضلٍ من الله – عن القبض عليه وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، حيث جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية.

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