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أمانة الشرقية: توزيع أكثر من 150 ألف كيس بلاستيكي حراري و 100 ألف كيس ورقي كمرحلة أولى على المنشآت الغذائية

أمانة الشرقية: توزيع أكثر من 150 ألف كيس بلاستيكي حراري و 100 ألف كيس ورقي كمرحلة أولى على المنشآت الغذائية

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أمانة الشرقية: توزيع أكثر من 150 ألف كيس بلاستيكي حراري و 100 ألف كيس ورقي كمرحلة أولى على المنشآت الغذائية

أمانة الشرقية: توزيع أكثر من 150 ألف كيس بلاستيكي حراري و 100 ألف كيس ورقي كمرحلة أولى على المنشآت الغذائية
http://almnatiq.net/?p=851083
المناطق - الدمام

امتدادا لمبادرة أمانة الشرقية للتغليف الحراري لجميع المطاعم ومحال الخضار والفواكه والورقيات، والتي اطلقتها الأمانة قبل أيام وألزمت فيها كافة المطاعم ومنافذ بيع الخضار والفواكه والورقيات، قامت أمانة الشرقية بتوزيع أكثر من 150 ألف كيس بلاستيكي حراري، على منافذ بيع المواد الغذائية كمرحلة أولى، والتي نفذتها بلدية وسط الدمام.

وكشفت الأمانة أنه تم خلال الفترة الماضية إلزام المنشآت الغذائية ومراكز التسوق والمطاعم باستخدام أكياس بلاستيكية يتم تغليفها حراريا واستبدال الأكياس المفتوحة والتي كان يعمل سابقا بهذه الأكياس، بهدف تأمين المنتج الغذائي بشكل آمن وصحي للمستهلك.

و قال رئيس بلدية وسط الدمام المهندس عبد الله بن سند الشمري بأن البلدية بدأت بتوزيع أكياس حرارية مجانية، هذا بالإضافة الى توزيع 100،000 كيس ورقي ( كرتوني )، على جميع هذه المنشآت، لوضع الكيس الحراري داخل الكيس الورقي بعد تغليفه، بهدف التأكد من تطبيق جميع هذه المنشآت بالآلية الجديدة ولمساعدتها لتأمين احتياجها من هذه الأكياس.

وأكد أن هذه المبادرة التي أطلقتها الأمانة تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا والمحافظة على الصحة العامة لكافة المستهلكين، وتعزيز الإجراءات الوقائية على منافذ البيع الغذائية، وضمان وصول المنتج للمستهلك بطريقة أمنة وصحية.

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