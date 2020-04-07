عقد 12 اجتماع عبر الشبكة لقيادات التخصصي تسهيل زيارة 141 لاقسام التنويم والعناية عن طريق الاتصال المرئي

الطائف - عادل الزهراني

استفاد المرضى وذويهم من خدمة الاتصال المرئي (الزيارة الافتراضية ) بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف والتي استحدثتها إدارة تقنية المعلومات بالتعاون مع إدارة تجربة المريض في تنفيذها , وساهمت في تطبيق المعايير لمكافحة العدوى ومنع انتشار فيروس كورونا كوفيد 19 , حيث بلغ عدد المستفيدين من الزيارات باستخدام منصات وبرامج التواصل الاجتماعي بأقسام التنويم 107 مريض كان لها الدور في الوقاية من العدوى والحد من التجمعات والازدحام داخل المنشأة الصحية وداخل غرف أقسام التنويم خلال الأسبوعين المنصرمة .

وقدمت تقنية المعلومات بالمستشفى خدمات تقنية شملت خدمة الانترنت والربط الشبكي على أجهزة المرضى المنومين من خلال رمز باركود لتفادي انتشار العدوى كما تم إدخال برامج تواصل على أيباد خاص بالمستشفى لتمكين ذوي المرضى في العناية المركزة والمتوسطة من التواصل مع الطبيب المسئول عن الحالة المرضية المنومة بالقسم حيث بلغ عدد المستفيدين من الخدمة 34 شخص من ذوي المرضى , إضافة إلى تفعيل وإدخال برامج الاجتماعات وتوفير البدائل في حال حدوث عطل و ذلك لتسهيل تقديم الخدمة على أعلى جوده من خلال عقد 12 اجتماع يضم 18 عضو حتى الآن لقيادات المستشفى .

وأقامت إدارة تقنية المعلومات فريق تقني تحت مسمى CIRT مكون من 9 أفراد تقوم مهمته الأساسية المحافظة على سير العمل دون أعطال على مدار الساعة وطوال الأسبوع وكذلك للحالات الطارئة عند استحداث أقسام جديدة في ظل هذه الأزمة حيث قام الفريق باستحداث قسمين مؤقتة قسم الباطنة وقسم العلاج التنفسي للكشف عن الكورونا وأيضا تم تركيب 6 نقاط شبكه وتم تجهيز وتوفير 12 جهاز حاسوبي و6 أجهزة متنقلة portable كما تم إنشاء 45 حساب للمستخدمين الجدد الخاص بالنظام الطبي لخدمة الأطباء وتسهيل مهمتهم العلاجية .