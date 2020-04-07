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أمانة الشرقية تفتتح ثالث أسواق الخضار المؤقتة بحي عبد الله فؤاد بشرق الدمام

أمانة الشرقية تفتتح ثالث أسواق الخضار المؤقتة بحي عبد الله فؤاد بشرق الدمام
http://almnatiq.net/?p=851102
المناطق - الدمام
افتتحت أمانة المنطقة الشرقية صباح اليوم الثلاثاء الموافق 14/08/1441هـ، ثالث الأسواق المؤقتة الخاصة ببيع الخضار والفواكه والورقيات، في شرق الدمام بحديقة الميادين بحي عبدالله فؤاد، طريق الملك فهد، مقابل اسكان الدمام، والذي يعمل من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثانية ظهرا، وذلك بعد تهيئته، خدمة لأهالي الحي، والذي يأتي انفاذا لتوجيهات امارة المنطقة الشرقية، والتي وجهت بإنشاء أسواق مؤقته بالدمام والخبر، لتخفيف حدة الازدحام في سوق الخضار والفواكه المركزي بالدمام، حيث تم افتتاح السوق الأول في حي العليا بمحافظة الخبر، والثاني في ساحة مواقف مجمع النخيل مول، بحي المنار بغرب الدمام والواقع على طريق الملك فهد.

وأكد رئيس بلدية شرق الدمام المهندس حاتم الغامدي أن البلدية قامت بتجهيز الموقع بوضع المضلات الواقية عن أشعه الشمس ووضع لوحات ارشادية لمداخل ومخارج السوق الموقت، مشيرا الى أن الموقع سيحقق المتطلبات والاحتياجات اللازمة للسكان، وتوفير احتياجاتهم الغذائية اليومية، والذي يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تم مباشرة العمل بالسوق وبدء استقبال المتسوقين.

وقال أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية داخل السوق والأماكن المحيطة به من حيث التعقيم والتطهير والنظافة، وكذلك تطبيق الإجراءات الاحترازية على الباعة والمتسوقين وكافة العاملين داخل السوق.

كما قامت إدارة الأسواق بتنظيم البساطين حرصا على صحة وسلامة مرتادي أسواق الخضار والفاكهة من وتلافياً للزحام

وأوضح المهندس الغامدي أن البلدية قامت بعمل خطة متكاملة للخروج ودخول المركبات، هذا بالإضافة الى تخصيص عدد من عمال النظافة للعمل في السوق مع تطبيق الإجراءات التي تتبعها الأمانة في كافة منافذ بيع الأغذية، لضمان تنظيف الموقع أولا بأول وعدم تراكم الكراتين والنفايات وبقايا الخضروات والفواكه، مشيرا الى أن الموقع سيتم متابعته من حيث تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية، والنظافة والرقابة في السوق .

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