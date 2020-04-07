أمانة الشرقية تفتتح ثالث أسواق الخضار المؤقتة بحي عبد الله فؤاد بشرق الدمام

وأكد رئيس بلدية شرق الدمام المهندس حاتم الغامدي أن البلدية قامت بتجهيز الموقع بوضع المضلات الواقية عن أشعه الشمس ووضع لوحات ارشادية لمداخل ومخارج السوق الموقت، مشيرا الى أن الموقع سيحقق المتطلبات والاحتياجات اللازمة للسكان، وتوفير احتياجاتهم الغذائية اليومية، والذي يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تم مباشرة العمل بالسوق وبدء استقبال المتسوقين.

وقال أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية داخل السوق والأماكن المحيطة به من حيث التعقيم والتطهير والنظافة، وكذلك تطبيق الإجراءات الاحترازية على الباعة والمتسوقين وكافة العاملين داخل السوق.

كما قامت إدارة الأسواق بتنظيم البساطين حرصا على صحة وسلامة مرتادي أسواق الخضار والفاكهة من وتلافياً للزحام

وأوضح المهندس الغامدي أن البلدية قامت بعمل خطة متكاملة للخروج ودخول المركبات، هذا بالإضافة الى تخصيص عدد من عمال النظافة للعمل في السوق مع تطبيق الإجراءات التي تتبعها الأمانة في كافة منافذ بيع الأغذية، لضمان تنظيف الموقع أولا بأول وعدم تراكم الكراتين والنفايات وبقايا الخضروات والفواكه، مشيرا الى أن الموقع سيتم متابعته من حيث تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية، والنظافة والرقابة في السوق .