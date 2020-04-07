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صحة حفر الباطن توعي العاملين بطرق الوقائية من فيروس كورونا بلغاتهم

صحة حفر الباطن توعي العاملين بطرق الوقائية من فيروس كورونا بلغاتهم
http://almnatiq.net/?p=851106
المناطق - حفرالباطن
أطلقت صحة حفر الباطن حملة توعوية ميدانية لتعزيز وعي العاملين في صناعية حفر الباطن بكيفية الوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19) والتأكد من التزامهم بالتعليمات والإجراءات الوقائية ،حيث اشتملت الحملة على توعيتهم بأهمية الوقاية من الفيروس من خلال النظافة الشخصية وعدم لمس الوجه باليدين ،مع توضيح طرق غسل اليدين بالشكل الصحيح ،وتعريفهم بالسلوكيات الخاطئة إلى جانب النصائح عند ظهور الأعراض التنفسية ، وإجراءات العزل الصحي في المنزل ، ومتى يتم العزل الصحي
 كما تضمن الدليل مجموعة من الأسئلة الشائعة عن فيروس كورونا الجديد والإجابة عليها بعدة لغات ، وذلك لرفع معدل الوعي الصحي بين المواطنين والمقيمين .

وتحرص صحة حفر الباطن على توفير المعلومات التوعوية والوقائية ،وذلك بلغات عدة تصل إلى جميع العاملين .

 

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