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بر جدة تصرف 800 قسيمة شرائية الكترونية للأسر المحتاجة

بر جدة تصرف 800 قسيمة شرائية الكترونية للأسر المحتاجة
http://almnatiq.net/?p=851111
المناطق - جدة

في المرحلة الأولى من مبادرة (كن لهم خير معين)، لتوفير سلال غذائية لأكثر من 15 ألف أسرة من ذوي الدخل المحدود،  و لدعم وتوعية المستفيدين بالالتزام بالتعليمات وبقائهم في منازلهم؛ استقبلت جمعية البر بجدة طلبات الأسر المحتاجة عبر منصة البر الالكترونية وتم صرف 800 قسيمة شرائية الكترونية لهم.
وذكر نائب رئيس مجلس الادارة الأستاذ خلف بن هوصان العتيبي أنه فور  استقبال الحالات عبر المنصة  ، جرى توزيع القسائم الشرائية الإلكترونية  عبر رسائل sms  لجوالات المستفيدين حيث استطاعوا شراء احتياجاتهم التموينية من خلال منافذ البيع الالكترونية المتعاقدة مع الجمعية ومن ثم إيصالها إلى منازلهم عبر شركات التوصيل المعتمدة دون الحاجة لخروجهم.
وأفاد العتيبي أن الجمعية والتي حولت جميع خدماتها إلى إلكترونية تماشياً مع قرارات الدولة حفظها الله لسلامة المواطنين والمقيمين لمجابهة فايروس كورونا المستجد، قدمت 4 مبادرات اجتماعية وإنسانية وتطوعية تلبي حاجة هذه المرحلة.
ويسعى القائمون على هذا الصرح الخيري إلى توفير كافة مستلزمات الأسر الفقيرة المسجلة لدى الجمعية وهم في بيوتهم ليكونوا أكثر أماناً وسلامة.

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