محاضرات توعوية نسائية للحد من انتشار جائحة كورونا بجازان

جازان - فضة عطيف

ضمن مبادرة الوقاية عبادة ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان ست محاضرات دعوية توعوية نسائية تنقل عبر البث المباشر ( الزوم ) تستهلها الداعية إيمان بنت عبد العزيز الشلفان بعنوان (فضل التوكل على الله )يوم الأربعاء الخامس عشر من شهر شعبان ١٤٤١ هجرية، ثم في يوم الخميس السادس عشر تلقي الداعية عائشة بنت حسن النجمي محاضرة بعنوان ( حسن الظن بالله )، ثم تلقي الداعية أمل بنت عبد الله الكيلاني محاضرة بعنوان (خطورة الشائعات ) يوم الجمعة السابع عشر من الشهر نفسه ،، . وفي يوم السبت الثامن عشر تلقي الداعية عيش بِنت أحمد النجمي محاضرة بعنوان ( التوجيهات الشرعية عند نزول الوباء ) ، وفي يوم الأحد التاسع عشر تلقي الداعية عائشة بنت محمد عكور محاضرة بعنوان ( تفسير قوله تعالى * سيجعل الله بعد عسر يسرا * ، وفي يوم الإثنين العشرون من شهر شعبان ١٤٤١ هجرية تلقي الداعية جيهان بنت محمد السراج محاضرة بعنوان ( العمل بالأسباب المشروعة ) .

وبين فضيلة مدير عام الفرع الشيخ اسامة بن زيد المدخلي ان الأسرة من أهم وخصوصًا النساء من أهم العوامل في التوعية لقربهن من الابناء في المنزل .

وأوضح أن على الجميع أن يبادر في التوعية ويحرص على نفع مجتمعه بكل الوسائل الممكنة والمتاحة وأن توعية الطفل في البيت من قبل الأم يوفر الجهد الكبير ويزرع الإحساس بالمسؤولية من قبلهم مما سيقلل بإذن الله الإصابة بهذا الفيروس

وبين ان هذه المحاضرات جميعًا تقام في الساعة السابعة مساء من كل يوم وتعتبر هذه المحاضرات من البرامج النسائية التي يقيمها فرع وزارة الشؤون الإسلامية في جازان بتوجيه مباشر ومتابعة من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ حفظه الله ضمن ما تقوم به الوزارة من إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا .