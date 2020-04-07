احدث الأخبار

بومبيو: نعمل على توفير المساعدات للشركاء لمواجهة كورونا
أبرز المواد
 تركيا.. انفجار في شركة صواريخ موجهة تابعة للدولة
أبرز المواد
 محاضرات توعوية نسائية للحد من انتشار جائحة كورونا بجازان
منطقة جازان
 الرياض تشهد التزام المواطنين والمقيمين بمنع التجول على مدار (24) ساعة يومياً
أبرز المواد
 بر جدة تصرف 800 قسيمة شرائية الكترونية للأسر المحتاجة
منطقة مكة المكرمة
 صحة حفر الباطن توعي العاملين بطرق الوقائية من فيروس كورونا بلغاتهم
المنطقة الشرقية
 أمانة الشرقية تفتتح ثالث أسواق الخضار المؤقتة بحي عبد الله فؤاد بشرق الدمام
المنطقة الشرقية
 أمين عسير يزور بلدية خميس مشيط ويتفقد أسواق النفع العام
منطقة عسير
 صدور أمر ملكي بتسمية 10 من القضاة أعضاءً في المحكمة العليا
أبرز المواد
 عقد 12 اجتماع عبر الشبكة لقيادات التخصصي تسهيل زيارة 141 لاقسام التنويم والعناية عن طريق الاتصال المرئي
منطقة مكة المكرمة
 وزير الشئون البلدية يعتمد لائحة الاشتراطات الصحية المؤقتة لخدمة التوصيل المنزلي
أبرز المواد
 أمانة الشرقية: توزيع أكثر من 150 ألف كيس بلاستيكي حراري و 100 ألف كيس ورقي كمرحلة أولى على المنشآت الغذائية
المنطقة الشرقية
بومبيو: نعمل على توفير المساعدات للشركاء لمواجهة كورونا

بومبيو: نعمل على توفير المساعدات للشركاء لمواجهة كورونا

أبرز المواد
تركيا.. انفجار في شركة صواريخ موجهة تابعة للدولة

تركيا.. انفجار في شركة صواريخ موجهة تابعة للدولة

أبرز المواد
محاضرات توعوية نسائية للحد من انتشار جائحة كورونا بجازان

محاضرات توعوية نسائية للحد من انتشار جائحة كورونا بجازان

منطقة جازان
الرياض تشهد التزام المواطنين والمقيمين بمنع التجول على مدار (24) ساعة يومياً

الرياض تشهد التزام المواطنين والمقيمين بمنع التجول على مدار (24) ساعة يومياً

أبرز المواد

بومبيو: نعمل على توفير المساعدات للشركاء لمواجهة كورونا

بومبيو: نعمل على توفير المساعدات للشركاء لمواجهة كورونا
http://almnatiq.net/?p=851131
المناطق - وكالات

قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، “نعمل على توفير المساعدات لشركائنا في العالم لمواجهة جائحة كورونا”.

وأضاف بومبيو في مؤتمر صحافي أن واشنطن تبذل جهودا كبيرة لإعادة المواطنين الأميركيين إلى الوطن.

من جهتها، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، مورغان أورتاغوس، على تويتر، اليوم الثلاثاء عن ترحيب الولايات المتحدة بدعوة الصين لمكافحة جائحة فيروس كورونا بجهود مشتركة.

وحثت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية بكين على مشاركة جميع بيانات المتعلقة بالفيروس والسماح للفرق الدولية بالتحقيق في كيفية بدء تفشي المرض في الصين والسماح للمواطنين بحرية التعبير.

وقالت إن التعاون الحقيقي يتطلب شفافية وإجراءات حقيقية وليس مجرد الشعارات.

وبلغ عدد الإصابات المعلنة في الولايات المتحدة وكندا معا 384 ألفا و947 مع 11 ألفا و332 وفاة.

فيما ارتفع عدد الوفيات جرّاء فيروس كورونا المستجد حول العالم إلى 75 ألفا و542 شخصا الثلاثاء، بحسب حصيلة أعّدتها فرانس برس الساعة 11,00 ت.غ استنادا لمصادر رسمية.

روابط ذات صلة

تركيا.. انفجار في شركة صواريخ موجهة تابعة للدولة

تركيا.. انفجار في شركة صواريخ موجهة تابعة للدولة
الرياض تشهد التزام المواطنين والمقيمين بمنع التجول على مدار (24) ساعة يومياً

الرياض تشهد التزام المواطنين والمقيمين بمنع التجول على مدار (24) ساعة يومياً
صدور أمر ملكي بتسمية 10 من القضاة أعضاءً في المحكمة العليا

صدور أمر ملكي بتسمية 10 من القضاة أعضاءً في المحكمة العليا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*