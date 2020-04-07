بومبيو: نعمل على توفير المساعدات للشركاء لمواجهة كورونا

المناطق - وكالات

قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، “نعمل على توفير المساعدات لشركائنا في العالم لمواجهة جائحة كورونا”.

وأضاف بومبيو في مؤتمر صحافي أن واشنطن تبذل جهودا كبيرة لإعادة المواطنين الأميركيين إلى الوطن.

من جهتها، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، مورغان أورتاغوس، على تويتر، اليوم الثلاثاء عن ترحيب الولايات المتحدة بدعوة الصين لمكافحة جائحة فيروس كورونا بجهود مشتركة.

وحثت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية بكين على مشاركة جميع بيانات المتعلقة بالفيروس والسماح للفرق الدولية بالتحقيق في كيفية بدء تفشي المرض في الصين والسماح للمواطنين بحرية التعبير.

وقالت إن التعاون الحقيقي يتطلب شفافية وإجراءات حقيقية وليس مجرد الشعارات.

وبلغ عدد الإصابات المعلنة في الولايات المتحدة وكندا معا 384 ألفا و947 مع 11 ألفا و332 وفاة.

فيما ارتفع عدد الوفيات جرّاء فيروس كورونا المستجد حول العالم إلى 75 ألفا و542 شخصا الثلاثاء، بحسب حصيلة أعّدتها فرانس برس الساعة 11,00 ت.غ استنادا لمصادر رسمية.