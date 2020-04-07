2536 جولة تفتيشية على الأسواق والمرافق التجارية والغذائية بمدينة الجبيل الصناعي

المناطق - الجبيل الصناعية

امتداداً لمساعيها الدؤوبة وسعيها المستمر نحو صحة وسلامة مستفيدي مدينة الجبيل الصناعية ، قامت الهيئة الملكية بالجبيل متمثلة بإدارة خدمات الأملاك بالعديد من الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للحد من انتقال وتفشي فايروس كورونا في الأسواق التجارية الواقعة بمدينة الجبيل الصناعية.

حيث تتمحور تلك الجهود في تطبيق جملة من الإجراءات الاحترازية التي تهدف إلى رفع مستوى التعقيم والنظافة وتوفير المعقمات والكمامات بالمرافق التجارية وأجهزة الصرافات الآلية ، وإيقاف تناول الأطعمة بالمرافق الغذائية في صالات الطعام وإيقاف نظام البوفيه المفتوح بالإضافة إلى ذلك تغليف الخضروات والفواكه بالأسواق التجارية وتفعيل خدمة الطلب والتوصيل المنزلي لسكان مدينة الجبيل الصناعية.

وتضمنت الجهود الرقابية والخدمية التي قامت بها إدارة خدمات الأملاك على (1507) جولة تفتيشية على المرافق الغذائية و (1029) جولة تفتيشية على المحلات التجارية و (155) طلب منجز يختص بالرخص التجارية في نظام شامل والذي يعتبر من الأنظمة التقنية التي تستخدمها الهيئة الملكية بالجبيل بالإضافة إلى (166) نشاط تم إيقافه حسب التعليمات الصادرة بذلك و 7 غرامات صادرة على محلات مخالفة للأنظمة.

الجدير بالذكر أن كافة تلك الجهود تأتي لمكافحة انتقال وتفشي فايروس كورونا بين سكان مدينة الجبيل الصناعية ولهذا فإن الهيئة الملكية بالجبيل تنوهـ على التزام كافة السكان بالتدابير الوقائية حفاظاً على سلامتهم.