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ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في باكستان إلى 4005 حالات

ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في باكستان إلى 4005 حالات
http://almnatiq.net/?p=851152
المناطق - واس

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في باكستان إلى 4005 حالات، مع ارتفاع حالات الوفاة إلى 54.
وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات كورونا في وزارة الصحة الباكستانية اليوم أن 429 حالة من بين المصابين تماثلت للشفاء، ولا تزال 3521 حالة في الحجر الصحي الإلزامي، منها 28 حالة في وضع حرج.
وأضاف أن من بيّن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في باكستان 2004 حالات في إقليم البنجاب، و932 حالة في إقليم السند، و500 حالة في إقليم خيبر بختونخواه، و202 في إقليم بلوشستان، و211 في إقليم جلجت بلتستان، و19 حالة في إقليم كشمير الحرة و83 حالة في منطقة العاصمة الفيدرالية إسلام آباد.

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