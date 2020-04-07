التزام المواطنين والمقيمين بمحافظة جدة بأمر منع التجول واستشعارهم المسؤولية

المناطق - واس

وثقت عدسة وكالة الأنباء السعودية “واس” التزام المواطنين والمقيمين بمحافظة جدة بأمر منع التجول، حيث ظهرت الشوارع والطرق الرئيسة خالية من المارة والمركبات مما يؤكد استشعار الجميع المسؤولية بالبقاء في منازلهم ومساندة تنفيذ الاحترازات لمجابهة فيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19″، وسط مجهودات مبذولة من الجهات الأمنية التي توزعت في مختلف شوارع وطرق وميادين المحافظة للتأكد من سير تنفيذ أمر المنع حفاظاً على سلامة وصحة الجميع.

وأظهرت “واس” خلال جولتها اليوم التعاون الكبير بين المواطنين والمقيمين مع رجال الأمن في الذي مكنهم من تأدية مهامهم، في تطبيق منع التجول في مختلف أرجاء المحافظة، وذلك في مشهدٍ يؤكد الوعي المجتمعي، ويرسخ وعي الجميع تجاه الحجر المنزلي الذي يُعد وسيلة أساسية لمنع انتشار العدوى والوصول إلى نتائج مثمر – إن شاء الله – لمكافحة هذا الوباء ومنع انتشاره.