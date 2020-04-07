مياه الحدود الشمالية تنفذ 57 عملية صيانة لفرق الطوارئ وتعقيم محطات التقنية والضخ

المناطق - واس

نفذت المديرية العامة للمياه بمنطقة الحدود الشمالية 57 عملية صيانة ميدانية لتعقيم جميع محطات التنقية ومحطات الضخ وخزانات التجميع والتوزيع ومحطات الصرف الصحي والعاملين على تلك المنشآت يوميا واستمرار أعمال تنفيذ المشاريع الحيوية والتواصل الرقمي مع العملاء, وذلك خلال الأسبوع الماضي وفقاً لتوجيهات سمو أمير منطقة الحدود الشمالية.

وأوضح مدير مياه الحدود الشمالية المهندس عافت الشراري, أنه جرى تغطية الاحتياجات اليومية والأسبوعية للعملاء بالمنطقة, حيث تم توزيع 679 ألف م 3 من المياه خلال أسبوع، بالإضافة إلى إجراء 988 اختبارا للتأكد من جودة المياه الموزعة عبر الشبكات وتنفيذ 4529 رحلة صهريج أسبوعيا لتوزيع المياه على العملاء مع استمرار أعمال تنفيذ المشاريع الحيوية والتواصل الرقمي مع العملاء.