احدث الأخبار

بعد حصرهم ودراسة احتياجاتهم.. دعم متضرري كورونا في الرياض
منطقة الرياض
 أمير الحدود الشمالية يرأس جلسة مجلس المنطقة عبر الاتصال المرئي
منطقة الحدود الشمالية
 بريطانيا تعلن عن تسجيل 786 حالة وفاء جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 مياه الحدود الشمالية تنفذ 57 عملية صيانة لفرق الطوارئ وتعقيم محطات التقنية والضخ
منطقة الحدود الشمالية
 ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في باكستان إلى 4005 حالات
أبرز المواد
 التزام المواطنين والمقيمين بمحافظة جدة بأمر منع التجول واستشعارهم المسؤولية
منطقة مكة المكرمة
 التزام المواطنين والمقيمين في تبوك بتطبيق أمر منع التجول 24 ساعة
منطقة تبوك
 “البيئة” : 27,827 رأساً من المواشي تصل من رومانيا وإثيوبيا وجيبوتي إلى المملكة
أبرز المواد
 مزارعو المدينة المنورة يؤكدون وفرة التمور بالمنطقة
منطقة المدينة المنورة
 2536 جولة تفتيشية على الأسواق والمرافق التجارية والغذائية بمدينة الجبيل الصناعي
المنطقة الشرقية
 بومبيو: نعمل على توفير المساعدات للشركاء لمواجهة كورونا
أبرز المواد
 تركيا.. انفجار في شركة صواريخ موجهة تابعة للدولة
أبرز المواد
بعد حصرهم ودراسة احتياجاتهم.. دعم متضرري كورونا في الرياض

بعد حصرهم ودراسة احتياجاتهم.. دعم متضرري كورونا في الرياض

منطقة الرياض
أمير الحدود الشمالية يرأس جلسة مجلس المنطقة عبر الاتصال المرئي

أمير الحدود الشمالية يرأس جلسة مجلس المنطقة عبر الاتصال المرئي

منطقة الحدود الشمالية
بريطانيا تعلن عن تسجيل 786 حالة وفاء جديدة بفيروس كورونا

بريطانيا تعلن عن تسجيل 786 حالة وفاء جديدة بفيروس كورونا

أبرز المواد
مياه الحدود الشمالية تنفذ 57 عملية صيانة لفرق الطوارئ وتعقيم محطات التقنية والضخ

مياه الحدود الشمالية تنفذ 57 عملية صيانة لفرق الطوارئ وتعقيم محطات التقنية والضخ

منطقة الحدود الشمالية

بعد حصرهم ودراسة احتياجاتهم.. دعم متضرري كورونا في الرياض

بعد حصرهم ودراسة احتياجاتهم.. دعم متضرري كورونا في الرياض
http://almnatiq.net/?p=851176
المناطق - الرياض

أطلق مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض د . يوسف بن مسفر السيالي صباح اليوم “مبادرة الدعم التنموي المجتمعي لمواجهة أزمة كورونا ” التي تستهدف بعض شرائح المجتمع الأكثر تضرراً من تداعيات الآثار السلبية لفايروس كورونا المستجد والأقل قدرة على مواجهة مخاطرة المجتمعية ضمن مجموعة من المبادرات التنموية التي وجهت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتشكيلها مؤخراً للوقوف مع الدولةحفظها الله في الأزمة الحالية.

وترتكز اعمال المبادرة على تقديم الدعم المادي والصحي والاقتصادي للفئات المستهدفة بعد حصرهم ودراسة نوع ومستوى الاحتياجات لديهم من خلال آلية محددة وواضحة وضعتها اللجنة الرسمية المنفذة والتي تعتمد على المتابعة المستمرة لكافة الأوضاع والمستجدات لحصر المستفيدين والتحديث المستمر لبياناتهم بالتعاون مع الجهات المعنية (بنك التنمية والبلدية والتأمينات الاجتماعية ) عبر تطبيق جديد سيتم اطلاقه على الأجهزة الذكية بإسم “زوم” بالإضافة إلى دعم المبادرات المطروحة من الجمعيات الخيرية إلى الآن والتي بلغت 37 مبادرة مجتمعية والعمل على تنفيذها والإستفادة منها في دعم المبادرة .

الجدير بالذكر أن اللجنة الرسمية المشكلة لتنفيذ المبادرة والتي يرأسها د. السيالي ومساعده أ. علي القباني تضم مجموعة من الأعضاء الممثلين لمركز التنمية الاجتماعية بالرياض ومجلس الجمعيات الأهلية بالرياض وجمعية مكارم وجمعية البر بشمال الرياض وجمعية إنسان وجمعية عناية وجمعية الإمام بالدرعية .

روابط ذات صلة

“البيئة” : 27,827 رأساً من المواشي تصل من رومانيا وإثيوبيا وجيبوتي إلى المملكة

“البيئة” : 27,827 رأساً من المواشي تصل من رومانيا وإثيوبيا وجيبوتي إلى المملكة
الرياض تشهد التزام المواطنين والمقيمين بمنع التجول على مدار (24) ساعة يومياً

الرياض تشهد التزام المواطنين والمقيمين بمنع التجول على مدار (24) ساعة يومياً
صدور أمر ملكي بتسمية 10 من القضاة أعضاءً في المحكمة العليا

صدور أمر ملكي بتسمية 10 من القضاة أعضاءً في المحكمة العليا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*