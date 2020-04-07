بعد حصرهم ودراسة احتياجاتهم.. دعم متضرري كورونا في الرياض

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أطلق مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض د . يوسف بن مسفر السيالي صباح اليوم “مبادرة الدعم التنموي المجتمعي لمواجهة أزمة كورونا ” التي تستهدف بعض شرائح المجتمع الأكثر تضرراً من تداعيات الآثار السلبية لفايروس كورونا المستجد والأقل قدرة على مواجهة مخاطرة المجتمعية ضمن مجموعة من المبادرات التنموية التي وجهت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتشكيلها مؤخراً للوقوف مع الدولةحفظها الله في الأزمة الحالية.

وترتكز اعمال المبادرة على تقديم الدعم المادي والصحي والاقتصادي للفئات المستهدفة بعد حصرهم ودراسة نوع ومستوى الاحتياجات لديهم من خلال آلية محددة وواضحة وضعتها اللجنة الرسمية المنفذة والتي تعتمد على المتابعة المستمرة لكافة الأوضاع والمستجدات لحصر المستفيدين والتحديث المستمر لبياناتهم بالتعاون مع الجهات المعنية (بنك التنمية والبلدية والتأمينات الاجتماعية ) عبر تطبيق جديد سيتم اطلاقه على الأجهزة الذكية بإسم “زوم” بالإضافة إلى دعم المبادرات المطروحة من الجمعيات الخيرية إلى الآن والتي بلغت 37 مبادرة مجتمعية والعمل على تنفيذها والإستفادة منها في دعم المبادرة .

الجدير بالذكر أن اللجنة الرسمية المشكلة لتنفيذ المبادرة والتي يرأسها د. السيالي ومساعده أ. علي القباني تضم مجموعة من الأعضاء الممثلين لمركز التنمية الاجتماعية بالرياض ومجلس الجمعيات الأهلية بالرياض وجمعية مكارم وجمعية البر بشمال الرياض وجمعية إنسان وجمعية عناية وجمعية الإمام بالدرعية .