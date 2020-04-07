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شرطة محافظة صبيا تشن حملة للقبض على مخالفي الدراجات

شرطة محافظة صبيا تشن حملة للقبض على مخالفي الدراجات

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شرطة محافظة صبيا تشن حملة للقبض على مخالفي الدراجات

شرطة محافظة صبيا تشن حملة للقبض على مخالفي الدراجات
http://almnatiq.net/?p=851179
المناطق - فضه عطيف

نفذت شرطة محافظة صبيا بمساندة الدوريات الأمنية بالمحافظة حملة ميدانية شاملة، استهدفت مخالفي الدراجات النارية وذلك بناء على توجيهات محافظ صبيا المكلف إبراهيم بن مديني عتودي و بإشراف مباشر من مدير شرطة صبيا العقيد حوذان بن حسن الجابري، وذلك حرصًا على سلامة مرتادي الطرقات، وسلامة مستخدمي تلك الدراجات المخالفة.

حيث أسفرت الحملة الشاملة عن ضبط أكثر من 148 دراجة نارية في المحافظة .

الجدير بالذكر أن هذه الحملة تأتي امتدادًا لحملات سابقة نفذتها الجهات الأمنية في المحافظة بتوجيه ومتابعة من محافظ صبيا المكلف ، بهدف القضاء على هذة الظاهرة السلبية .

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