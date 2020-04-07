مدني جازان يوجه رسائله عبر حملة (#سلامتك_بمنزلك_غايتنا)

تواصل مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان تفعيل الحملة التي دشنها معالي مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان العمر تحت شعار (* سلامتك – بمنزلك -غايتنا*) و التي انطلقت تزامناً مع ما يعيشه العالم هذه الايام من تداعيات ازمة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد ١٩) و تستهدف هذه الحملة توعية المواطنين و المقيمين بالاخطار المحيطة بهم داخل المنازل نظرا لتواجد جميع افراد الأسرة في المنزل لفترات طويلة . و تتضمن الحملة التاكيد على اهمية توفير وسائل السلامة : كاشف الدخان ، وطفاية الحريق ، وحقيبة الاسعافات الاولية ، والاهتمام بوضع خطة لاخلاء المنزل عند استشعار الخطر ، وتحذر من مخاطر الكهرباء وشواحن الجوال ومخاطر الغاز واهمية اغلاق مصدرة فور الانتهاء من عملية الطهي ، وتشتمل الحملة على عدد من المسابقات المتنوعة و تقدم عدد من الجوائز للمشاركين فيها . و تدعو مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان جميع المواطنين و المقيمين بالإلتزام بتعليمات واجراءات السلامة والبقاء في المنازل من أجل سلامتهم وسلامة أفراد الأسرة متمنين السلامة للجميع .

