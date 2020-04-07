إنجاز مبادرة بلدي الباحة بتوسعة طريق العرق مدخلة

المناطق-الباحة

انجزت الجهات المعنية توسعة طريق منتزه العرق مدخلة والذي يبدأ من بني سار ليصل إلى سد بطحان بطول 8.5كم وعرض 15 مترا والذي يعد واحداً من مبادرات المجلس البلدي لأمانة منطقة الباحة، وأشار رئيس المجلس البلدي الأستاذ أحمد بن مسفر آل هادي الزهراني بأن مبادرة المجلس البلدي بالباحة وجدت دعما ومساندة من أمانة منطقة الباحة وفرع وزارة النقل والقطاع الخاص في تأمين المعدات لشق الطريق وتسويته ليتم ولله الحمد تنفيذ هذا الطريق الذي يحقق خدمة إضافية لمدينة الباحة بالوصول إلى مشتى مدخلة، وقدّم آل هادي نيابة عن أعضاء المجلس شكرهم وتقديرهم لجميع المشاركين من أصحاب المعدات والأمانة وفرع وزارة النقل والقطاع الخاص وأصحاب محطات الوقود والمتبرعين من أهالي مدينة الباحة، كما قدم آل هادي شكره لأعضاء المجلس البلدي الذين تابعوا تنفيذ انجاز الطريق من مراحله الأولى وتقديم تقارير يومية عن نسبة الانجاز ، واختتم آل هادي تصريحه بأن سفلتة الطريق ستكون قريبا بمشيئة الله

