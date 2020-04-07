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محافظ بلجرشي يعلن خروج 44 عاملا من الحجر الصحي

محافظ بلجرشي يعلن خروج 44 عاملا من الحجر الصحي

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محافظ بلجرشي يعلن خروج 44 عاملا من الحجر الصحي

محافظ بلجرشي يعلن خروج 44 عاملا من الحجر الصحي
http://almnatiq.net/?p=851208
المناطق-الباحة

أعلن محافظ بلجرشي غلاب ابو خشيم خروج 44 من العمالة الوافدة ممن خضعوا الحجر الصحي الاحترازي بعد استكمالهم لفترة الحجر اللازمة لهم لمدة 14 يوم وذلك بإجراء كافة الفحوصات المخبرية لهم و التأكد من سلامتهم وخلوهم من فيروس الكورونا (كوفيد 19) كانوا مخالطين لحالة الوافد الاسيوي الذي قام بالبصق على عربات التسوق في مجمع تجاري منذ نحو اسبوعين فيما لا يزال 3 عمال اخرين يتلقون الرعاية الطبية في العزل الصحي .

وأكد محافظ بلجرشي انه وبناءً على توجيهات سمو أمير المنطقة قام بزيارة للعمالة في مقر سكنهم لنقل تحيات سمو وتهنئته بسلامتهم وعلىالتزامهم بالحجر الصحي وتوزيع الورود ونشرات توعوية بعدة لغات اضافة الى توزيع بطاقات مسبقة الدفع للتسوق من احدى المتاجر وذلك ضمن مبادرة مركز الحسام للخدمات التطوعية والانسانية.

وافاد محافظ بلجرشي أن جميع الحالات الموجودة تمت متابعتها بصورة مستمرة تحت إشراف طاقم طبي متخصص وقدمت لهم الرعاية اللازمة لهم للتأكد من سلامتهم حفاظا على صحتهم وصحة الجميع وذلك متابعة دقيقة مستمرة من سمو امير المنطقة واشراف من وكيل امارة المنطقة

وأكد ابو خشيم حرص الجهات المعنية على تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في الحجر الصحي ومتابعة تطبيق جميع الإجراءات المتبعة لمكافحة انتشار الفيروس بما يحفظ صحة وسلامة الجميع مثمنا لسموه متابعته وتوجيهاته لكافة الجهات المعنية للحد من تفشي الفيروس

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