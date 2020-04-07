الإمارات تسجل 283 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وحالة وفاة

المناطق - واس

أعلنت وزارة الصحة و وقاية المجتمع الإماراتية اليوم عن رصدها 283 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد – 19 )، اكتشفت من خلال فحص المخالطين لإصابات أعلن عنها مسبقاً، وبذلك يبلغ عدد الحالات التي شُخصت 2359 حالة، وتعود الحالات الجديدة لجنسيات مختلفة جميعها مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

وقالت الوزارة إن زيادة عدد الإصابات جاءت نتيجة تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوصات على جميع المواطنين الإماراتيين والمقيمين، كذلك تعود إلى عدم التزام المصابين بالإجراءات الوقائية والاحترازية والتباعد الجسدي وإجراءات الحجر الصحي.

وأوضحت أنها سجلت حالة وفاة لمصاب من الجنسية الآسيوية يعاني من أمراض مزمنة وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 12.

وأشارت الوزارة إلى شفاء 19 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد – 19 ) وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 186.