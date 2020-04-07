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تبوك .. تجاوب والتزام تام بقرار منع التجول

تبوك .. تجاوب والتزام تام بقرار منع التجول

منطقة تبوك

تبوك .. تجاوب والتزام تام بقرار منع التجول

تبوك .. تجاوب والتزام تام بقرار منع التجول
http://almnatiq.net/?p=851220
المناطق- تبوك: علي العميري : تصوير: علي الشدوي:

شهدت مدينة تبوك التزاماً تاماً وتجاوباً كاملاً من المواطنين والمقيمين فيها بتنفيذ قرار منع التجول على مدار (24) ساعة الذي اتخذ كأحد الإجراءات الاحترازية والوقائية الضرورية للحد من انتشار فيروس كورونا “كوفيد – 19”.

ووثقت عدسة ” المناطق ” خلال جولتها الميدانية وجود القطاعات الأمنية وحضورها الأمني الكثيف من خلال نقاط الفرز والتفتيش في الشوارع العامة والأحياء والتقاطعات والميادين، وانتشار منسوبي دوريات الأمن والمرور والشرطة والجهات العسكرية من ضباط وأفراد ، وبمتابعة من مدير شرطة منطقة تبوك اللواء ابراهيم بن سليمان الزبن وتطبيق المواطنين والمقيمين لقرار منع التجول، الذي يأتي في إطار الجهود التي تقوم بها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله في مواجهة جائحة فيروس “كورونا” وتنفيذا لتوصيات الجهات الصحية في التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس، فيما شهدت القطاعات الحيوية المستثناة من القرار مرونة وانسيابية في تنقلاتها وسط متابعة دقيقة من الجهات الأمنية الموجودة في الشوارع والميادين ومختلف المرافق على مدار الساعة.
يشار إلى أن هذه الإجراءات الاحترازية والوقائية تأتي انطلاقا من جهود الدولة أيدها الله لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا المستجد لاحتوائه والحد من تداعياته، حفاظاً على صحة وسلامة المجتمع وتوفير أعلى معايير الوقاية للمواطنين والمقيمين على أراضي المملكة.

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