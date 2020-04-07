احدث الأخبار

أمر ملكي بتعليق تنفيذ الأحكام القضائية المتصلة بحبس المدين لقضايا الحق الخاص وتعليق تنفيذ أحكام قضايا الرؤية والزيارة
أبرز المواد
 سحب وتعليق تسجيل جميع المستحضرات المحتوية على “رانيتيدين”
أبرز المواد
 تبوك .. تجاوب والتزام تام بقرار منع التجول
منطقة تبوك
 مجلس الوزراء يعقد جلسته عبر الشبكة الافتراضية ويصدر عدداً من القرارات.
أبرز المواد
 الإمارات تسجل 283 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وحالة وفاة
أبرز المواد
 الصحة: تسجيل (272) حالة إصابة جديدة ليبلغ إجمالي الحالات المؤكدة في المملكة (2795) حالة
أبرز المواد
 محافظ بلجرشي يعلن خروج 44 عاملا من الحجر الصحي
منطقة الباحة
 إنجاز مبادرة بلدي الباحة بتوسعة طريق العرق مدخلة
منطقة الباحة
 مدني جازان يوجه رسائله عبر حملة (#سلامتك_بمنزلك_غايتنا)
منطقة جازان
 وزارة الثقافة تطلق “ماراثون القراءة” في فترة العزل الوقائي
أبرز المواد
 شرطة حائل : ضبط مواطن دهس أحد رجال الأمن في حائل
منطقة حائل
 “موهبة” تعلن نتائج 52 ألف طالب وطالبة في مقياس موهبة للقدرات العقلية المتعددة
أبرز المواد
أمر ملكي بتعليق تنفيذ الأحكام القضائية المتصلة بحبس المدين لقضايا الحق الخاص وتعليق تنفيذ أحكام قضايا الرؤية والزيارة

أمر ملكي بتعليق تنفيذ الأحكام القضائية المتصلة بحبس المدين لقضايا الحق الخاص وتعليق تنفيذ أحكام قضايا الرؤية والزيارة

أبرز المواد
سحب وتعليق تسجيل جميع المستحضرات المحتوية على “رانيتيدين”

سحب وتعليق تسجيل جميع المستحضرات المحتوية على “رانيتيدين”

أبرز المواد
تبوك .. تجاوب والتزام تام بقرار منع التجول

تبوك .. تجاوب والتزام تام بقرار منع التجول

منطقة تبوك
مجلس الوزراء يعقد جلسته عبر الشبكة الافتراضية ويصدر عدداً من القرارات.

مجلس الوزراء يعقد جلسته عبر الشبكة الافتراضية ويصدر عدداً من القرارات.

أبرز المواد

أمر ملكي بتعليق تنفيذ الأحكام القضائية المتصلة بحبس المدين لقضايا الحق الخاص وتعليق تنفيذ أحكام قضايا الرؤية والزيارة

أمر ملكي بتعليق تنفيذ الأحكام القضائية المتصلة بحبس المدين لقضايا الحق الخاص وتعليق تنفيذ أحكام قضايا الرؤية والزيارة
http://almnatiq.net/?p=851230
المناطق - واس

أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- بتعليق تنفيذ الأحكام والأوامر القضائية النهائية المتصلة بحبس المدين في قضايا الحق الخاص، مع الإفراج المؤقت ـ بشكل فوري ـ عمن حُبس تنفيذاً لتلك الأحكام والأوامر، وكذلك تعليق تنفيذ الأحكام والأوامر القضائية النهائية المتصلة بتمكين الأولاد من زيارة أحد الوالدين المنفصلين، وذلك حتى تاريخ إعلان اللجنة المعنية باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا وزوال الظروف الاستثنائية لجائحة الفيروس.
ورفع معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظهما الله – على هذه الرعاية الكريمة واللفتة الحانية، لمواطني ومقيمي المملكة المشمولين بهذا الأمر الكريم، الذي يأتي في إطار ما تبذله الدولة من جهود للحد من تفشي فيروس كورونا والحرص على سلامة الجميع في المملكة العربية السعودية، وأن الأولوية هي صحة الإنسان.
وأكد معاليه أن أوامر الحبس جرى رفعها إلكترونيًا بشكل فوري وإشعار الجهة المعنية بإنفاذ ذلك، أما أحكام الرؤية والزيارة للأطفال فتم تعليقها إلكترونيًا وإشعار الأطراف برسالة نصية بذلك.
داعيًا الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، والوطن والمواطنين والمقيمين، وأن يرفع البلاء والوباء عن الأمة الإسلامية والعالم أجمع.

روابط ذات صلة

سحب وتعليق تسجيل جميع المستحضرات المحتوية على “رانيتيدين”

سحب وتعليق تسجيل جميع المستحضرات المحتوية على “رانيتيدين”
مجلس الوزراء يعقد جلسته عبر الشبكة الافتراضية ويصدر عدداً من القرارات.

مجلس الوزراء يعقد جلسته عبر الشبكة الافتراضية ويصدر عدداً من القرارات.
الإمارات تسجل 283 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وحالة وفاة

الإمارات تسجل 283 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وحالة وفاة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*