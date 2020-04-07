أمير منطقة جازان يعزي الشيخ محمد الراجحي وأسرتهم بوفاة أخيهم

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أمير جازان
http://almnatiq.net/?p=851237
المناطق - فضه عطيف

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان تعازيه ومواساته للشيخ محمد بن هادي الراجحي شيخ شمل محافظة جزر فرسان وأمين عام مجلس منطقة جازان أحمد بن هادي الراجحي وكافة أفراد أسرتهم ، في وفاة شقيقهم أ. علي بن هادي الراجحي – رحمه الله – الذي توفي غرقًا يوم أمس.

وسأل سموه الله عز وجل ، أن يتغمد الفقيد بواسع المغفرة والرحمة وأن يسكنه فسيح جناته ، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .
فيما أعرب شيخ شمل محافظة جرز فرسان وأمين عام مجلس المنطقة وكافة اسرة وذوي الفقيد ، عن عظيم شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة جازان ، على تعازيه ومواساته لهم والتى كان لها الأثر الكبير في تخفيف المصاب، داعين الله أن يحفظ سموه الكريم وأن يمد بعمره وأن لا يريه مكروه في عزيز لديه.

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