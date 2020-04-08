احدث الأخبار

ولاية أمريكية تتحدى “كورونا”.. الانتخابات في موعدها
أبرز المواد
 الصحة العالمية تنشر نصائح غذائية لـ”مصابي كورونا”
أبرز المواد
 إمارة نجران: مصاب بفيروس كورونا يرفع حالات الاشتباه بالمنطقة
منطقة نجران
 بسبب “محاباة الصين”.. مطالب باستقالة مدير “الصحة الدولية”
أبرز المواد
 أمير منطقة جازان يعزي الشيخ محمد الراجحي وأسرتهم بوفاة أخيهم
منطقة جازان
 كورونا في مصر.. 9 وفيات و128 إصابة جديدة
أبرز المواد
 أمر ملكي بتعليق تنفيذ الأحكام القضائية المتصلة بحبس المدين لقضايا الحق الخاص وتعليق تنفيذ أحكام قضايا الرؤية والزيارة
أبرز المواد
 سحب وتعليق تسجيل جميع المستحضرات المحتوية على “رانيتيدين”
أبرز المواد
 تبوك .. تجاوب والتزام تام بقرار منع التجول
منطقة تبوك
 مجلس الوزراء يعقد جلسته عبر الشبكة الافتراضية ويصدر عدداً من القرارات.
أبرز المواد
 الإمارات تسجل 283 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وحالة وفاة
أبرز المواد
 الصحة: تسجيل (272) حالة إصابة جديدة ليبلغ إجمالي الحالات المؤكدة في المملكة (2795) حالة
أبرز المواد
ولاية أمريكية تتحدى “كورونا”.. الانتخابات في موعدها

ولاية أمريكية تتحدى “كورونا”.. الانتخابات في موعدها

أبرز المواد
الصحة العالمية تنشر نصائح غذائية لـ”مصابي كورونا”

الصحة العالمية تنشر نصائح غذائية لـ”مصابي كورونا”

أبرز المواد
إمارة نجران: مصاب بفيروس كورونا يرفع حالات الاشتباه بالمنطقة

إمارة نجران: مصاب بفيروس كورونا يرفع حالات الاشتباه بالمنطقة

منطقة نجران
بسبب “محاباة الصين”.. مطالب باستقالة مدير “الصحة الدولية”

بسبب “محاباة الصين”.. مطالب باستقالة مدير “الصحة الدولية”

أبرز المواد

بسبب “محاباة الصين”.. مطالب باستقالة مدير “الصحة الدولية”

بسبب “محاباة الصين”.. مطالب باستقالة مدير “الصحة الدولية”
http://almnatiq.net/?p=851239
المناطق - وكالات

يواجه مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، انتقادات ودعوات إلى الاستقالة، إثر اتهامه بالوثوق بشكل كبير في معلومات الصين، خلال أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وبحسب صحيفة “ديلي ميل”، فإن سياسيين أميركيين يدعون غيبريسوس إلى الاستقالة، لأنه لم يتعامل بحذر مع البيانات التي قدمتها الصين حول الفيروس، إثر تسجيله لأول مرة في إقليم هوبي، أواخر العام الماضي.

وقالت عضوة مجلس الشيوخ الأميركي، مارثا ماكسالي، المسؤول الدولي إلى الاستقالة بسبب ما اعتبرته تسترا على الصين.

وأضافت السياسية المنتمية إلى الحزب الجمهوري، إن جزءًا من مسؤولية “قلة الشفافية” لدى الصين، يقع على عاتق المدير العام لمنظمة الصحة الدولية.

وأوردت أن المدير العام البالغ 55 عاما، “خدع العالم وحاول أن يطمئنه ومدح تجاوب الصين مع انتشار وباء كورونا”، قائلة إنها “لم تصدق يوما أي شيوعي”.

وأضافت ماكسالي أن هذا التستر وعدم الكشف عن المعلومات بشكل شفاف، أديا إلى وفيات كثيرة وكان من الممكن تفاديها في الولايات المتحدة ودول أخرى من العالم “عليه أن يتنحى”.

وأردفت أن المدير العام الإثيوبي حاول أن يقلل من شأن المرض رغم عدد من الأدلة على أن بكين كانت تحاول إخفاء شدة المرض.

أشارت إلى أنه في فبراير الماضي، مثلا، كانت الصين قد سجلت رسميا 17 ألفا و238 إصابة و361 حالة وفاة، لكن المدير العام لمنظمة الصحة الدولية قال إنه ليست هناك حاجة إلى فرض قيود على السفر.

وقال غيبريسوس إن محاولات كبح انتشار الفيروس لا تستوجب فرض قيود على التنقل أو التجارة العالمية، وفي العشرين من مارس الماضي، أثنى على تصدي الصين لفيروس كورونا.

وقال إن الصين لم تسجل أي إصابة داخلية في البر الرئيسي وهو إنجاز مذهل، بحسب قوله، “وهذا يطمئننا حول إمكانية إلحاق الهزيمة بهذا الوباء”.

وتواجه الصين اتهاما بعدم الكشف عن العدد الفعلي لمن أصيبوا أو توفوا من جراء فيروس كورونا، ويقول بعض الخبراء إن عدد من لقوا حتفهم بسبب المرض قد يقارب 40 ألفا.

روابط ذات صلة

ولاية أمريكية تتحدى “كورونا”.. الانتخابات في موعدها

ولاية أمريكية تتحدى “كورونا”.. الانتخابات في موعدها
الصحة العالمية تنشر نصائح غذائية لـ”مصابي كورونا”

الصحة العالمية تنشر نصائح غذائية لـ”مصابي كورونا”
كورونا في مصر.. 9 وفيات و128 إصابة جديدة

كورونا في مصر.. 9 وفيات و128 إصابة جديدة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*