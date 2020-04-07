إمارة نجران: مصاب بفيروس كورونا يرفع حالات الاشتباه بالمنطقة

المناطق - نجران

أعلنت إمارة منطقة نجران، أن مصابًا بفيروس كورونا المستجد، رفع حالات الاشتباه بالمنطقة

وقالت الإمارة (في بيان)، إنه بعد التقصّي الوبائي لأحد المصابين بفيروس كورونا، ثبت أن المصاب تسبب في رفع حالات الاشتباه بالمنطقة، إذ حضر عدة مناسبات، من بينها مناسبة بين ٣١ شخصًا، ومجلس عزاء، وزار كثيرًا من المواقع

إلى ذلك، أكَّد وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، أن أعداد الإصابات في المرحلة المقبلة بفيروس كورونا، تعتمد -بالدرجة الأولى- على تعاون الجميع والتزامهم بالإرشادات والتوجيهات ، محذرًا من أن البعض من أفراد المجتمع لم يطبق شعار «كلنا مسؤول»، ولم يأخذوا التعامل مع خطورة الوباء بالجدية الكافية، كما أنهم لم يلتزموا بما يصدر من تحذيرات تشدد على خطورة المخالطة والتجمعات