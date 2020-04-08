إندونيسيا تسجل أعلى معدل يومي من الإصابات بفيروس كورونا

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http://almnatiq.net/?p=851250
المناطق - الرياض

أعلنت وزارة الصحة الإندونيسية اليوم تسجيل 247 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 2738 حالة.
وقال المسؤول في وزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو في بيان له “إن 12 شخصا آخرين توفوا جراء الإصابة بالفيروس ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 221 حالة وفاة، في حين تماثل 204 من المصابين للشفاء”.
وأشار إلى أنه أجريت في البلاد فحوص على أكثر من 14300 شخص للتحقق من مدى انتشار الفيروس المسبب لمرض كوفيد-19.

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