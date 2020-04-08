شرطة الرياض تقبض على شخص ظهر في مقاطع فيديو بحديثٍ ينافي القيم والأخلاق

شرطة الرياض تقبض على شخص ظهر في مقاطع فيديو بحديثٍ ينافي القيم والأخلاق

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شرطة الرياض تقبض على شخص ظهر في مقاطع فيديو بحديثٍ ينافي القيم والأخلاق

شرطة الرياض تقبض على شخص ظهر في مقاطع فيديو بحديثٍ ينافي القيم والأخلاق
http://almnatiq.net/?p=851253
المناطق - الرياض

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري، أنه بالإشارة إلى الصور ومقاطع الفيديو المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يتحدث بعبارات تتنافى مع القيم والأخلاق، وتتضمن إيحاءات جنسية، بداخل متجرٍ بحي البطحاء وسط العاصمة الرياض، فقد تمكنت – بفضل الله – الجهة المختصة بشعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة من كشف هويته والقبض عليه، وجميع مرافقيه، وجميعهم من الجنسية اليمنية، مخالفين لنظام أمن الحدود، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث من العمر، حيث جرى إيقافهم واتخذت الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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