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“تويتر” يعلن الحرب على كورونا.. بمليار دولار

“تويتر” يعلن الحرب على كورونا.. بمليار دولار
http://almnatiq.net/?p=851258
المناطق - وكالات

أعلن مؤسس موقع “تويتر”، جاك دورسي، أنه سيتبرع بمبلغ مليار دولار لدعم جهود مكافحة وباء كوفيد-19، مشيرا إلى أن المبلغ المتبرع به سيكون على شكل أسهم يملكها في شركة “سكوير” وسيحول إلى مؤسسة خيرية تابعة له.

وقال دورسي في سلسلة تغريدات إنّه سيحوّل رأس ماله من الأسهم في شركة “سكوير” المتخصّصة في المدفوعات الرقمية إلى مؤسسته الخيرية “ستارت سمول”، مشيراً إلى أنّ قيمة هذه الأسهم تبلغ مليار دولار وتناهز 28 بالمئة من إجمالي ثروته.

وأضاف “لماذا الآن؟ لأنّ الاحتياجات أصبحت ملحّة بصورة متزايدة، وأريد أن أرى التأثير خلال حياتي”.

وأعرب مؤسس تويتر عن أمله في “أن يكون هذا مصدر إلهام للآخرين للقيام بشيء مماثل. الحياة قصيرة جداً، لذلك دعونا نفعل كلّ ما في وسعنا اليوم لمساعدة الناس الآن”.

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