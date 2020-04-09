احدث الأخبار

في 10 أيام فقط.. دولة تتغلب على فيروس كورونا
أبرز المواد
 26 متطوعاً ومشاركاً في مبادرات جامعة الجوف التطوعية لمواجهة فيروس كورونا الجديد
منطقة الجوف
 تحذير: وباء كورونا سيمحو 7% من ساعات العمل
أبرز المواد
 الأمير خالد بن سلمان: مبادرة وقف إطلاق النار فرصة الحوثيين لإظهار أنهم ليسوا أداة في يد إيران
أبرز المواد
 “تويتر” يعلن الحرب على كورونا.. بمليار دولار
أبرز المواد
 “البؤر الساخنة” لتفشي كورونا في مرمى فيسبوك
أبرز المواد
 بعد شهر في السجن.. رونالدينيو يتنفس الحرية “بشرط”
أبرز المواد
 بالصور.. التزام سكان منطقة جازان بتقديم وقت منع التجول
منطقة جازان
 محافظ وادي الدواسر: الالتزام بقرار منع التجول يؤكد الثقافة العالية لدى الاهالي
منطقة الرياض
 الصحة تطلق “حملة متر ونص ” التوعوية للوقاية من فيروس كورونا
أبرز المواد
 التحالف يعلن وقف إطلاق نار شامل في اليمن لمدة أسبوعين
أبرز المواد
 بالصور .. الجهات الأمنية بالسليل تطبق أمر منع التجول من الـ 3 مساءً حتى السادسه صباحا
منطقة الرياض
في 10 أيام فقط.. دولة تتغلب على فيروس كورونا

في 10 أيام فقط.. دولة تتغلب على فيروس كورونا

أبرز المواد
26 متطوعاً ومشاركاً في مبادرات جامعة الجوف التطوعية لمواجهة فيروس كورونا الجديد

26 متطوعاً ومشاركاً في مبادرات جامعة الجوف التطوعية لمواجهة فيروس كورونا الجديد

منطقة الجوف
تحذير: وباء كورونا سيمحو 7% من ساعات العمل

تحذير: وباء كورونا سيمحو 7% من ساعات العمل

أبرز المواد
الأمير خالد بن سلمان: مبادرة وقف إطلاق النار فرصة الحوثيين لإظهار أنهم ليسوا أداة في يد إيران

الأمير خالد بن سلمان: مبادرة وقف إطلاق النار فرصة الحوثيين لإظهار أنهم ليسوا أداة في يد إيران

أبرز المواد

في 10 أيام فقط.. دولة تتغلب على فيروس كورونا

في 10 أيام فقط.. دولة تتغلب على فيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=851261
المناطق - وكالات

تحتاج الدول في العادة إلى أسابيع طويلة، وربما أشهر، حتى تحدث تراجعا في منحى الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، لكن السلطات النيوزيلندية، حققت نجاحا مذهلا، في الآونة الأخيرة، بعدما فرضت العزل الصحي وقيود التنقل، لعشرة أيام فقط.

وبحسب صحيفة “واشنطن بوست”، فإن عدد حالات الشفاء من (كوفيد 19)، وصل إلى 65، بينما رصدت 54 إصابة جديدة، وهذا يعني أن من يتعافون في البلاد أكثر ممن ينتقل إليهم الفيروس.

وتراجع عدد المصابين بالوباء العالمي في نيوزيلندا، لليوم الثاني على التوالي، رغم تسريع وتيرة الكشف عن الفيروس، وهو مؤشر مبكر على أن “كورونا” آخذ في الانحسار.

ووصل العدد الإجمالي للإصابات في نيوزيلندا إلى 1160، لكنها لم تؤد إلا لحالة وفاة واحدة فقط، فيما تعافى 241 شخصا.

وفرضت نيوزيلندا إغلاقا صارما وأوقفت مختلف الأنشطة مثل السباحة وارتياد الشواطئ والصيد، وطولب الناس بألا يتحركوا إلا في إطار الضرورة القصوى.

وأوردت “واشنطن بوست” أن مواطني نيوزيلندا استجابوا بشكل كبير للإرشادات الصحية، وحرصوا على التباعد الاجتماعي، فيما تواصلت الدراسة عن بعد من البيوت.

وأضاف المصدر أن نيوزيلندا لم تحقق هدف احتواء الفيروس، كما تطمح الولايات المتحدة، بل أزاحت الخطر بشكل كبير.

وعقب هذا التحسن، توالت الدعوات في البلاد إلى تخفيف القيود المفروضة على التنقل، لاسيما في أيام العطلة الأربعة لعيد الفصح، لكن رئيسة الوزراء، جاسيندا أردرن، تعارض هذه الفكرة.

وتؤكد أردن أن بلادها ستكمل أربعة أسابيع من الإغلاق، أي ما يعادل فترتين من مدة حضانة الفيروس التي تقدرُ بأربعة عشر يوما.

روابط ذات صلة

تحذير: وباء كورونا سيمحو 7% من ساعات العمل

تحذير: وباء كورونا سيمحو 7% من ساعات العمل
الأمير خالد بن سلمان: مبادرة وقف إطلاق النار فرصة الحوثيين لإظهار أنهم ليسوا أداة في يد إيران

الأمير خالد بن سلمان: مبادرة وقف إطلاق النار فرصة الحوثيين لإظهار أنهم ليسوا أداة في يد إيران
“تويتر” يعلن الحرب على كورونا.. بمليار دولار

“تويتر” يعلن الحرب على كورونا.. بمليار دولار

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*