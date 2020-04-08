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إمارة نجران..مصاب بـ«كورونا» يحضر عدة مناسبات ويزور مواقع مختلفة

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إمارة نجران..مصاب بـ«كورونا» يحضر عدة مناسبات ويزور مواقع مختلفة

إمارة نجران..مصاب بـ«كورونا» يحضر عدة مناسبات ويزور مواقع مختلفة
http://almnatiq.net/?p=851301
المناطق_نجران

أوضحت إمارة منطقة نجران مساء اليوم الثلاثاء، أن أحد المصابين بفيروس “كورونا” تسبب في رفع حالات الاشتباه بالمنطقة.

وقالت الإمارة، في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إنه بعد التقصي الوبائي حول الشخص المصاب، اتضح أنه حضر عدة مناسبات، منها مناسبة كانت بحضور 31 شخصاً.

وأضافت الإمارة، أن المصاب حضر كذلك مجلس عزاء وزار الكثير من المواقع والأماكن، ولامس الكثير من الأشياء في الأماكن التي زارها، كما دعت الإمارة الجميع لاستشعار المسؤولية والبقاء في منازلهم؛ لحماية أنفسهم ومجتمعهم.

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