“الأرصاد”: هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة

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http://almnatiq.net/?p=851317
المناطق_الرياض

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (حائل، الشرقية، الجوف، الحدود الشمالية، تبوك، المدينة المنوّرة، مكة المكرّمة، الباحة، عسير، جازان)، فيما تنشط الرياح السطحية على الأجزاء الجنوبية والغربية من المنطقة الوسطى.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية شرقية على الجزأين الأوسط والشمالي، وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 16 – 42 كم/ساعة؛ تصل سرعتها إلى 42 كم على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 14 – 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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