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بسبب كورونا.. الإفراج عن الرئيس التشادي السابق بشكل مؤقت

بسبب كورونا.. الإفراج عن الرئيس التشادي السابق بشكل مؤقت
http://almnatiq.net/?p=851318
المناطق_الرياض

أصدر الرئيس السنغالي ماكي صال؛ أمراً اليوم، بإطلاق سراح الرئيس التشادي السابق حسين حبري؛ الذي يقضي عقوبة السجن مدى الحياة في البلاد، بشكل مؤقت لمدة شهرين، وذلك بسبب خطر انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشمل القرار 2600 سجين، واعتبرت وزارة العدل السنغالية أن هذا الإجراء يعود إلى أسباب إنسانية، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وينتظر أن يعيش حبري؛ الذي حكم البلاد خلال الفترة ما بين 1982، و1990 تحت الإقامة الجبرية في منزله، ولن يسمح له بمغادرة السنغال.

وهرب حبري؛ إلى السنغال بعد انقلاب عسكري عام 2008، وحكمت عليه محكمة تشادية غيابياً بالإعدام، بتهمة تهديد النظام الدستوري في البلاد.

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