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استقالة وزير البحرية الأمريكي بعد الإطاحة بقائد حاملة طائرات

استقالة وزير البحرية الأمريكي بعد الإطاحة بقائد حاملة طائرات
http://almnatiq.net/?p=851321
المناطق_وكالات

استقال توماس مودلى القائم بأعمال وزير البحرية الأمريكية ليضيف أزمة جديدة إلى ملحمة بدأت مع انتشار فيروس كورونا على متن حاملة طائرات تعمل بالطاقة النووية والتي شهدت إقالة قائد السفينة بشكل مثير للجدل.

كما تم ضبط القائم بأعمال وزير البحرية توماس مودلي في تسجيل وهو ينتقد بشدة قائد السفينة “يو اس اس تيودور روزفلت”، قائلاً إن القائد بريت كروزر “ساذج للغاية أو غبي للغاية”، وقد اعتذر مودلي لاحقا، بعد تسرب التسجيل.

وأقيل كروزر من منصبه بعدما أطلق جرس الإنذار بشأن تفشي فيروس كورونا وطالب بالسماح للآلاف من البحارة تحت قيادته بالنزول من السفينة، لوقف انتشاره. وتسربت رسالته إلى وسائل الإعلام، حيث ألمحت وزارة الدفاع (البنتاجون) إلى أنه كان يعلم أن هذا سيحدث.

وقال وزير الدفاع مارك اسبر إنه تم قبول الاستقالة لكي تتمكن المؤسسة “من المضي قدما”، وقام بتعيين شخصية أخرى في منصب القائم بأعمال الوزارة.

وكانت وزارة الدفاع قد قالت إن كروزر تصرف خارج سلسلة القيادة وأن قيادة البحرية فقدت الثقة به.

يذكر أن السفينة ترسو حاليا في جوام ويتم إنزال بحارتها بشكل منهجي. وقد تأكدت إصابة أكثر من 150 من أفراد طاقم السفينة بفيروس كورونا .

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