أفضل الأجهزة لمحادثات الفيديو من البيت: الكاميرا والميكروفون والإضاءة

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سواء كنتم تعملون أو تتواصلون مع الأقارب والأصدقاء، يفرض عليكم عصر «الكورونا» الذي نعيشه اليوم حصر التفاعلات الاجتماعية والمهنية بالعالم الإلكتروني. وقد تحوّلت محادثات الفيديو بسرعة إلى المعيار الطبيعي المعتمد مهما كانت المنصّة الإلكترونية التي تستخدمونها. لهذا السبب، حان الوقت لتطوّروا قدراتكم في هذا المجال

تتطلّب هذه التفاعلات تعلّم أساسيات اللقاء عبر الكاميرا كاختيار المحيط الصحيح وضبط وضعية عدسات الكاميرا وتحسين شروط الإضاءة. كما أنّها تعتمد وبشكل كبير على استخدام التجهيزات الصحيحة. وللأسف، غالباً ما تكون الكاميرات والميكروفونات المدمجة في أجهزة اللابتوب رديئة ولا تصلح لهذا النوع من التواصل

ولكن لا تقلقوا، لأنّ تحديث تقنيات الصوت وتصوير الفيديو بسيط جداً وغير مكلّف، ولا شكّ أنّه سيحّسن إنتاجيتكم بشكل جذري خلال اجتماعاتكم الافتراضية

فيما يلي، سنقدّم لكم لائحة تضمّ أفضل الكاميرات والميكروفونات وغيرها من الأجهزة التي ستعززّ جودة محادثات الفيديو، التي يستخدمها أعضاء فريق موقع «سي نت» في عملهم من المنزل خلال هذه الفترة

> «ستريم كام» من «لوجيتيك» Logitech StreamCam. تحتوي اللابتوبات على كاميرات مدمجة ولكنّ معظمها ليست على ما يرام. على سبيل المثال، يقدّم لكم جهاز «ماك بوك إير 2017» كاميرا 0.7 ميغابيكسل تتيح لكم تصوير مقاطع فيديو بدقّة عرض 720p بالحدّ الأقصى. لسوء الحظّ، لا تزال هذه الخصائص مسيطرة حتّى اليوم

في المقابل، يضمّ جهاز «آيفون 11» كاميرا 12 ميغابيكسل قادرة على تصوير مقاطع فيديو 4 كيه بـ60 إطار في الثانية. في هذه الحالة، ننصحكم بشراء كاميرا إلكترونية (ويب كام) حديثة (يتراوح سعرها بين 60 و200 دولار) لتعزيز جودة محادثات الفيديو. والخيار الأفضل لهذا العام بحسب «سي نت»، هو كاميرا «ستريم كام» من لوجيتيك التي تلتقط فيديوهات بدقّة عرض 1080p إتش دي بـ60 إطار في الثانية، وتتحكّم أوتوماتيكياً بجميع العوامل المهمّة الأخرى كالتركيز والتأطير واستقرار الصورة، وتترك لكم فرصة الاهتمام بما تفعلونه

> ميكروفون «بلو يتي USB» Blue Yeti USB. لا شيء يمكن أن يفسد اجتماعاً إلكترونياً أكثر من تجهيزات صوتية رديئة، وغالباً ما يكون الميكروفون السيء المتوفر في اللابتوب هو المسبب الرئيسي

بعد إضافة ويب كام متطورة وعالية الأداء إلى نظام عملكم الإلكتروني، يجب عليكم التفكير باستخدام ميكروفون مستقلّ أيضاً لضمان الحصول على صوت أوضح وأغنى. يعتبر ميكروفون «بلو يتي» الخيار المفضّل لمعظم المدوّنين الصوتيين والعاملين في مجال البثّ الإذاعي. قد يبدو لكم تصميمه أشبه بمنصة تسجيل قديمة من أربعينات القرن الماضي، ولكنّه يعتمد على التقنية الصوتية الأكثر تطوراً. يضمّ «بلو يتي» ثلاث كبسولات لاقطة للصوت وأربعة أنماط لالتقاط الصوت (تناسب مختلف أنواع التسجيل)، وما يكفي من أدوات التحكّم لتعزيز نوعية الصوت دون الحاجة إلى ميزات تقنية معقّدة

> مصباح «باور فليكسيبل» ليد الدائري 24 بوصة Bower Flexible 24 – inch LED ring light. إذا كنتم تجلسون أمام جدار أبيض أو نافذة دون ستار، ستتولّى الكاميرا التي تستخدمونها حلّ مشكلة الإضاءة، ولكنّها ستحوّلكم إلى خيال غير واضح أمام من يتواصل معكم. في هذه الحالة، يجب أن تضعوا ضوءاً خلف الكاميرا ليسلّط الضوء على وجهكم. يمكنكم استخدام مصباح مكتبي، ولكنّكم بالطبع ستحصلون على نتائج أفضل من مصباح ليد مخصص لتصوير الفيديو. ننصحكم باستخدام النموذج العادي من «باور» (30 دولاراً) والذي يضمّ 36 مصباح ليد صغيراً ويأتي مع منصّة ويقدّم لكم ثلاثة أوضاع مختلفة للإضاءة